Hyundai Creta Facelift से उठा पर्दा, जबरदस्त लुक के साथ होंगे कई शानदार फीचर, जानिए भारत में कब होगी लॉन्च

2022 Hyundai Creta Facelift : Hyundai ने फाइनली नई फेसलिफ़्टेड क्रेटा (Hyundai Creta Facelift) से पर्दा उठा दिया है. 2022 Hyundai क्रेटा फेसलिफ्ट कार का GIIAS 2021 (Gaikindo Indonesia International Auto Show) में आधिकारिक तौर पर अनावरण किया गया. बदलावों के बारे में बात करें तो नई Hyundai क्रेटा फेसलिफ्ट कार कई कॉस्मेटिक अपडेट और शानदार फीचर्स से लैस है. इसके आधिकारिक अनावरण से कुछ दिनों पहले ही इंटरनेट पर इसके फोटो लीक हो गए थे. नई क्रेटा फेसलिफ्ट को इस साल इंडोनेशियाई बाजार में लॉन्च किया जाएगा. वहीं कहा जा रहा है कि इसे अगले साल भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है.

कार की डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो सेकंड जनरेशन की Hyundai क्रेटा का नया फेसलिफ्ट वर्जन काफी आकर्षक है. इंडोनेशियाई-स्पेक मॉडल जिसे GIIAS 2021 में प्रदर्शित किया गया है, इसकी डिज़ाइन new-gen Tucson से इंस्पायर्ड है. आगे की तरफ इसमें नया Parametric Jewel ग्रिल दिया गया है जो काफी आकर्षल लग रहा है. इसमें रिडिजाइन्ड ग्रिल के साथ ही दोनों तरफ LED DRL लगे हैं और हेडलैम्प्स बम्पर पर नीचे की ओर स्थित हैं. इस एसयूवी में नया बंपर मिलता है. हालांकि, साइड प्रोफाइल पहले की तरह ही है. पीछे की तरफ, इसमें टेलगेट पर मामूली बदलाव और नए शार्प एलईडी टेललाइट्स मिलते हैं.

शानदार फीचर

यह बड़े कॉस्मेटिक बदलावों के साथ एक फेसलिफ़्टेड मॉडल है. केबिन के अंदर काफी कम बदलाब किए गए हैं. डैशबोर्ड पहले जैसा ही है लेकिन अब इसमें नया 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. इसमें अल्काज़र, 8 स्पीकर के साथ एक प्रीमियम BOSE साउंड सिस्टम, अपडेटेड ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक आदि दिया गया है. Hyundai ने SUV के सेफ्टी इक्विपमेंट को पूरी तरह से अपडेट कर दिया है. अब इसमें ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम) मिलता है, जिसमें लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग समेत और भी बहुत कुछ है.

दमदार इंजन

एसयूवी के मैकेनिकल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इंडोनेशिया में, क्रेटा फेसलिफ्ट में केवल 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है. हालांकि, भारत में इसे 1.5-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.4-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलेगा. ट्रांसमिशन विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, IVT, AT, 7-स्पीड DCT शामिल होगा, और कंपनी 6-स्पीड iMT भी पेश कर सकती है. नई 2022 Hyundai क्रेटा फेसलिफ्ट को अगले साल भारत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. यह कमोबेश इंडोनेशियाई मॉडल की तरह ही रहेगी.

(Article: Shakti Nath Jha)

