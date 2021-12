Honda CB300R के नए अवतार से उठा पर्दा, अगले महीने इन फीचर्स के साथ सबसे पहले भारत में होगी लॉन्च

दिग्गज दोपहिया कंपनी होंडा (Honda) ने इंडिया बाइक वीक 2021 (India Bike Week 2021) में CB300R का बीएस6 (यूरो 5) वर्जन पेश किया. होंडा की सीबी300आर सबसे पहले करीब दो साल पहले फरवरी 2021 में भारत में लॉन्च हुई थी और इसकी स्टिकर कीमत उस समय 2.41 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) थी. शुरुआत में इसे सीमित संख्या में भारत में पेश किया गया था और बिक्री के मामले में इसका प्रदर्शन शानदार रहा. हालांकि इसके बाद पिछले वर्ष 2020 में कंपनी ने इस बंद कर दिया क्योंकि बीएस6 से जुड़े नियमों को पूरा नहीं करती थी और अब इसे नए अवतार में पेश किया गया है. खास बात यह है कि इस बाइक के बीएस6 (यूरो 5) वर्जन को सबसे पहले भारत में लाया जाएगा. करीब दो साल पहले इसे भारत में सीकेडी रूट के जरिए लाया गया था. सीकेडी रूट का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट कई हिस्सों में लाकर यहां असेंबल किया गया है.

होंडा की सीबी300आर के बीएस6 वर्जन को देश भर में अगले महीने जनवरी 2022 में लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने खुद इसकी जानकारी दी है. माना जा रहा है कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.5 लाख रुपये के आस-पास हो सकती है. लॉन्च होने के बाद भारतीय सड़कों पर इसकी केटीएम ड्यूक 390 और बीएमडब्ल्यू 310 आर से होड़ होगी.

(आर्टिकल: शक्ति नाथ झा)

