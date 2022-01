2022 BMW X3 फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च, 59.90 लाख रुपये शुरुआती कीमत, जानें इस लग्जरी कार की तमाम खूबियां

आप 2022 BMW X3 facelift को BMW India की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं. इसके अलावा, नजदीकी बीएमडब्ल्यू डीलरशिप पर जाकर भी इसे बुक किया जा सकता है.

BMW India ने साल 2022 की शुरुआत नई फेसलिफ्टेड BMW X3 SUV के लॉन्च के साथ की है.

2022 BMW X3 Facelift: BMW India ने साल 2022 की शुरुआत नई फेसलिफ्टेड BMW X3 SUV के लॉन्च के साथ की है. नई 2022 BMW X3 फेसलिफ्ट को आज भारत में 59.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. इस लग्जरी कार का ग्लोबल डेब्यू पिछले साल जून में हुआ था और अब आखिरकार इसे भारतीय ग्राहकों के लिए उतारा जा रहा है. नई BMW X3 फेसलिफ्ट की प्री-बुकिंग पहले से ही शुरू हो चुकी है. कोई भी इसे BMW India की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुक कर सकता है. इसके अलावा, नजदीकी बीएमडब्ल्यू डीलरशिप पर जाकर भी इसे बुक किया जा सकता है. मिलेंगे कई शानदार फीचर्स बदलावों की बात करें तो नई BMW X3 Facelift के डिजाइन में कई अहम बदलाव किए गए हैं. सिग्नेचर किडनी ग्रिल अब बड़ी हो गई है और इसमें मैट्रिक्स फंक्शन के साथ नए अडैप्टिव एलईडी हेडलाइट्स भी मिलते हैं. एसयूवी में नए स्लिमर एलईडी टेललाइट्स के साथ आगे और पीछे रिप्रोफाइल बंपर हैं. अंदर की तरफ, फेसलिफ़्टेड BMW X3 में कम बदलाव किए गए हैं. डैशबोर्ड के सेंटर में एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें सभी प्रकार के कनेक्टिविटी ऑप्शन हैं. इसमें अपडेटेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हरमन-कार्डोन म्यूजिक सिस्टम, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, पैनोरमिक ग्लास रूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल समेत कई शानदार फीचर्स मिलते हैं. पावरट्रेन ऑप्शन्स की बात करें तो नई बीएमडब्ल्यू X3 फेसलिफ्ट का पेट्रोल इंजन प्री-लिफ्ट मॉडल जैसा ही है. हालांकि, इसमें डीजल इंजन का विकल्प नहीं है. इंजन नया 2022 BMW X3 फेसलिफ्ट में 2.0-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है, जो 248 एचपी का पावर और 350 एनएम पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है और इसमें बीएमडब्ल्यू का एक्सड्राइव ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम भी मिलता है. बीएमडब्ल्यू का दावा है कि यह कार महज 6.6 सेकेंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है जबकि इसकी टॉप स्पीड 235 किमी प्रति घंटे है. नई 2022 बीएमडब्ल्यू एक्स3 फेसलिफ्ट मर्सिडीज-बेंज जीएलसी, ऑडी क्यू5 फेसलिफ्ट, लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी. (Article: Shakti Nath Jha)

