2022 Bajaj Pulsar N250 vs F250: इस फेस्टिव सीजन पल्सर खरीदने जा रहे? एन250 और एफ250 में हो रही कंफ्यूजन तो समझें दोनों में क्या है अंतर

2022 Bajaj Pulsar N250 vs F250: दिग्गज वाहन कंपनी बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने हाल ही में भारतीय बाजार में दो नई बाइक लॉन्च की थी- बजाज पल्सर एन250 (Bajaj Pulsar N250) और पल्सर एफ250 (Pulsar F250). ये दोनों ही बाइक देश में अब तक की सबसे बड़ी और शक्तिशाली पल्सर हैं. कीमत की बात करें तो दिल्ली के एक्स-शोरूम में इनके भाव 1.38 लाख रुपये से शुरू हैं. अगर आप इन दोनों पल्सर में कोई खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इन दोनों ही बाइक के बीच का फर्क समझ लें ताकि इस फेस्टिव सीजन अपने मुताबिक बाइक का फैसला लेने में आसानी हो.

नई पल्सर एन250 और एफ250 के बीच सबसे बड़ा फर्क स्टाइल का है. पल्सर एफ250एक सेमी फेयर्ड बाइक है. इसमें फ्रंट पर छोटा विजर है और रियर व्यू मिरर बॉडी पैनल में लगे हुए हैं. इसके विपरीत पल्सर एन250 नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है. दोनों ही बाइक में एलईडी डीआरएल (डेटाइम रनिंग लाइट्स) वाला एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप है लेकिन दिन में एलईडी जलने की डिजाइन दोनों बाइक्स में थोड़ी अलग हैं.

नई बजाज पल्सर एन250 सिर्फ एक ही रंग टेक्नो ग्रे शेड में उपलब्ध है, इसके विपरीत पल्सर एफ250 दो रंगों के विकल्प में उपलब्ध है. एफ250 रेसिंग रेड और टेक्नो ग्रे कलर में उपलब्ध है.

पल्सर एफ250 एक सेमी-फेयर्ड बाइक है जिसके चलते नेकेड पल्सर एन250 की तुलना में यह अधिक स्पोर्टी है. दोनों ही बाइक्स में एक जैसे ही फुटपेग्स और स्प्लिट सीट्स दिए गए हैं लेकिन पल्सर एफ250 में हैंडलबार कुछ उठा हुआ है जिसके चलते इस पर स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर बनता है. इसके विपरीत पल्सर एन250 में सामान्य सिंगल पीस हैंडलबार दिया हुआ है.

बजाज पल्सर एफ250 बजाज ऑटो की दूसरी बाइक पल्सर एन250 से दो किग्रा अधिक भारी है. इसकी मुख्य वजह अतिरिक्त सेमी-फेयरिंग प्लास्टिक बिट्स है. पल्सर 250 नेकेड स्ट्रीटफाइटर 162 किग्रा की है जबकि सेमी-फेयर्ड पल्सर एफ250 164 किग्रा की है.

दोनों ही बाइक में पांचवां और सबसे अहम अंतर कीमतों का है. बजाज ऑटो ने नई पल्सर एन250 को 1.38 लाख रुपये में लॉन्च किया है. इसके विपरीत पल्सर एफ250 के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी. इसका कीमत बजाज पल्सर एन250 से दो हजार रुपये अधिक 1.40 लाख रुपये तय की गई है. ये कीमतें दिल्ली के एक्स-शोरूम की हैं.

(आर्टिकल: शक्ति नाथ झा)

