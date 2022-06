2022 Bajaj Pulsar N160 बाइक भारत में लॉन्च, कीमत 1.27 लाख रुपये, मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स

2022 Bajaj Pulsar N160: Bajaj Auto ने भारतीय बाजार में अपनी नई बाइक Pulsar N160 को पेश कर दिया है. नई बजाज पल्सर N160 बाइक के सिंगल-चैनल ABS वैरिएंट की कीमत 1.22 लाख रुपये रखी गई है. वहीं, डुअल-चैनल ABS वैरिएंट की कीमत 1.27 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) है. आइए जानते हैं कि नई बजाज पल्सर N160 बाइक में क्या खास है. Pulsar N160: डिजाइन और कलर ऑप्शन डिजाइन की बात करें तो यह बाइक Pulsar N250 जैसी ही दिखती है. बाइक में ट्विन एलईडी डीआरएल के साथ प्रोजेक्टर हेडलैंप, शार्प टैंक एक्सटेंशन, इंजन की सुरक्षा के लिए अंडरबेली काउल, स्टब्बी एग्जॉस्ट, मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील और एक एलईडी टेल लैंप है. कलर ऑप्शन की बात करें तो सेगमेंट का पहला डुअल-चैनल ABS वेरिएंट सिर्फ ब्रुकलिन ब्लैक शेड में पेश किया जाएगा. हालांकि, अधिक किफायती सिंगल-चैनल ABS मॉडल कुल तीन कलर ऑप्शन – कैरेबियन ब्लू, रेसिंग रेड और ब्रुकलिन ब्लैक में उपलब्ध होगा. 2022 Hyundai Tucson भारत में 13 जुलाई को देगी दस्तक, अगस्त में हो सकती है लॉन्च Pulsar N160: इंजन समेत अन्य डिटेल पल्सर N160 में 164.82cc, सिंगल-सिलेंडर, फोर-स्ट्रोक, ऑयल-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन है. यह मोटर 15.7 bhp की पावर और 14.6 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करती है. इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. नई बजाज पल्सर N160 बाइक के सिंगल-चैनल ABS वैरिएंट की कीमत 1.22 लाख रुपये रखी गई है. वहीं, डुअल-चैनल ABS वैरिएंट की कीमत 1.27 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) है. कंपनी का बयान बजाज ऑटो के प्रेसिडेंट-मोटरसाइकिल सारंग कनाडे ने कहा, “बीस साल पहले, पल्सर ने भारत में स्पोर्ट्स-बाइक की शुरुआत की थी. पल्सर 250, जिसे अक्टूबर 2021 में नए प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया था, को ग्राहकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली. हम नए प्लेटफॉर्म को 160cc सेगमेंट में एक्सटेंड करने के लिए उत्साहित हैं. नई पल्सर N160 शानदार है, जिसे परफेक्ट स्ट्रीट राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए बनाई गई है. (Shakti Nath Jha)

