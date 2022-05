2022 Audi A8 L लग्जरी सेडान की बुकिंग आज से शुरू, रिक्लाइनर और फुट मसाजर जैसे बेहतरीन फीचर्स से होगी लैस

नई Audi A8 L को 10 लाख रुपये का टोकन अमाउंट देकर बुक किया जा सकता है.

ऑडी (Audi) ने अपनी नई फ्लैगशिप सेडान – Audi A8 L के लिए आज से बुकिंग लेना शुरु कर दिया है.

Audi A8 L: लग्जरी कार बनाने वाली जर्मन कंपनी ऑडी (Audi) ने अपनी नई फ्लैगशिप सेडान – Audi A8 L के लिए आज से बुकिंग लेना शुरु कर दिया है. नई Audi A8 L को 10 लाख रुपये का टोकन अमाउंट देकर बुक किया जा सकता है. नए शार्प एक्सटीरियर बिट्स के साथ सेडान जल्द ही भारतीय बाजार में अपनी शुरुआत करने जा रही है. नई Audi A8 L कार के हेडलैम्प्स कंपनी के डिजिटल मैट्रिक्स एलईडी सेटअप द्वारा संचालित होंगे जिसमें एनिमेटेड प्रोजेक्शन होंगे. 2022 Honda City Hybrid e:HEV भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 19.49 लाख रुपये, मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स ऑडी की इस नई कार का इंटीरियर शानदार है. इसमें रियर सीट को काफी आरामदायक बनाया गया है. इस कार की पिछली सीट में लक्‍जरी रियल रिलेक्‍सेशन पैकेज दिया गया है, जिसमें एक रिक्‍लाइनर और फुट मसाजर है. इसके अलावा, कंपनी की नई फ्लैगशिप सेडान पर कई कस्टमाइज़ेशन पैकेज ऑफर किए जाएंगे. कंपनी नई Audi A8 L कार को कई बेहतरीन फीचर्स के साथ पेश करेगी. Jeep Meridian के लिए बुकिंग आज से शुरू, जून से मिलेगी डिलीवरी, जानिए इस अपकमिंग SUV की खूबियां इंजन समेत अन्य डिटेल नई Audi A8 L सेडान में 3.0 लीटर टीएफएसआई इं‍जन दिया गया है और इसका 48वी माइल्‍ड-हाइब्रिड सिस्‍टम 340 एचपी और 540 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. अगर आप इस लग्जरी कार को बुक करना चाहते हैं, तो अपने निकटतम ऑडी इंडिया डीलरशिप को संपर्क कर सकते हैं या कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी आप इसे बुक कर सकते हैं. ऑडी इंडिया के हेड बलबीर सिंह ढिल्लन ने कहा, ‘‘हम आज से अपनी फ्लैगशिप सेडान- नई ऑडी ए8 एल के लिये बुकिंग शुरू कर रहे हैं. भारत में Audi A8 L को काफी पसंद किया जाएगा हैं और हमें भरोसा है कि यह खूबसूरत सेडान अपना मजबूत प्रदर्शन जारी रखेगी. अच्छी मांग को देखते हुए हम हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में प्रमुख कारों पर ध्यान दे रहे हैं.’’ (इनपुट-पीटीआई)

