Yamaha ने लॉन्च किया FZ का अपेडेटड वर्जन, बिना स्टैंड हटाए नहीं चालू होगा बाइक का इंजन

Yamaha ने भारतीय बाजार में अपने FZ मॉडल का का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है. कंपनी ने जो बदलाव किए हैं, वे एंट्री लेवल 150सीसी वर्जन पर लागू होंगे. कंपनी ने एफजेड-एस को Matte Red पेंट स्कीम में पेश किया है. इसके अलावा FZ-S रेंज अब ब्लूटुथ कनेक्टिविटी के साथ आ रहा है. एफजेड और एफडेज-एस, दोनों में साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ फीचर दिया हुआ है. अगर साइड स्टैंड एंगेज है और बाइकर गियर लगाता है तो इंजन कट ऑफ हो जाएगा. यह ऐसे समय के लिए बहुत सुरक्षित विकल्प पेश करता है जब साइड स्टैंड को डिसएंगेज करना याद नहीं रहता है. कंपनी ने एफजेड की कीमत 1.03 लाख रुपये और एफजेड-एस की कीमत 1.07 लाख रुपये रखी है. ये एक्स-शोरूम कीमत हैं.

कंपनी ने बाइक का वजन 2 किग्रा कम किया है और अब एफजेड 135 किग्रा में आ रही है. यामाहा ने दावा किया है कि वजन में कटौती से मोटरसाइकिल अब ज्यादा बेहतर हो गई है और इसमें ईंधन की खपत भी कम होगी. कंपनी ने वजन घटाने के लिए एग्जास्ट जैसे कई स्थानों से भार कम किए. स्पोर्टी बनाने के लिए एग्जास्ट में खास बदलाव किए गए हैं.

एलईडी हेडलाईट्स, बीफी स्टाईलिंग, इंवर्टेड एलसीडी डिस्प्ले और एक सिंगल पीस सीट कॉमन फैक्टर्स हैं. ब्लूटूथ फंक्शन के जरिए मोटरसाइकिल को लोकेट करना आसान है. इसके अलावा इसमें ई-लॉक और आंसर बैक का भी फीचर है.

यह भी पढ़ें- FASTag वॉलेट में मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत खत्म, अब इस तरह होगा टोल का पेमेंट

कंपनी ने इंजन में कोई बदलाव नहीं किया है. इसमें 149सीसी की एयर-कूल्ड इंजन है जो 12.4hp की पॉवर और 13.6Nm का टॉर्क पैदा करती है. सुजुकी गिक्सर 150 के अलावा यामाहा अपनी श्रेणी में लोवेस्ट पॉवर आउटपुट वाली बाइक है. इस श्रेणी में यामाहा को बजाज पल्सर 150, होंडा यूनीकॉर्न, टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 और होंडा एक्स-ब्लेड से टक्कर मिल रही है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.