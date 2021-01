2021 Triumph Speed Triple 1200 RS भारत में लॉन्च, 5 राइडिंग मोड और 1160cc इंजन; जानें कीमत और अन्य फीचर्स

बिल्कुल नई Triumph Speed Triple 1200 RS भारत में लॉन्च हो गई है. इसकी एक्स शोरूम कीमत 16.95 लाख रुपये से शुरू है. बाइक को ट्रायंफ की किसी भी अधिकृत डीलरशिप से बुक कराया जा सकता है. पुराने मॉडल के मुकाबले नई Speed Triple 1200 RS में कई बदलाव हैं. 2021 Triumph Speed Triple 1200 RS को दो रंगों- मैट सिल्वर आइस और सैपियर ब्लैक में उतारा गया है.

बाइक का लुक ज्यादा एग्रेसिव और स्लीक है. बाइक के फ्रंट में शार्प लुक वाली आॅल LED हैडलैंप्स, आइब्रो स्टाइल वाली DRLs दी गई हैं. नई Speed Triple 1200 RS में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ नया 5 इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. बाइक में ‘माई कनेक्टिविटी’ सिस्टम मिलेगा, जो राइडर को टर्न बाई टन नेविगेशन, गो प्रो कंट्रोल्स आदि की एक्सेस देगा. अन्य फीचर्स में सेल्फ कैंसलिंग इंडीकेटर्स, की लेस एंट्री, कार्बन फाइबर वाला फ्रंट मडगार्ड, इंटरचेंजेबल पिलियन सीट आदि शामिल हैं.

2021 Triumph Speed Triple 1200 RS में पहले से बड़ा 1160cc, लिक्विड कूल्ड, 12 वॉल्व DOHC इनलाइन थ्री सिलिंडर इंजन है. यह 180hp पावर और 125Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. नए मॉडल का आउटपुट, पहले से 30hp/8Nm ज्यादा है. बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स और 2 वे क्विकशिफ्टर स्टैंडर्ड तौर पर हैं.

2021 Triumph Speed Triple 1200 RS में 5 राइडिंग मोड- रेन, रोड, स्पोर्ट, ट्रैक और राइडर हैं. बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, फ्रंट व्हील लिफ्ट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है. 2021 Triumph Speed Triple RS के साथ 2 साल की अनलिमिटेड माइलेज वॉरंटी दी जा रही है.

2021 Speed Triple के फ्रंट में OC-ABS, Brembo Stylema मोनोब्लॉक कैलिपर्स के साथ ट्विन 320mm फ्लोटिंग डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं. रियर में Brembo ट्विन पिस्टर कैलिपर और OC-ABS के साथ सिंगल 220mm disc ब्रेक सेटअप है. बाइक फ्यूल टैंक 15.5 लीटर और व्हीलबेस 1445 mm है. बाइक का वजन पुराने मॉडल के मुकाबले 7 किलोग्राम कम है.

