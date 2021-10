2021 Tata Punch India Launch LIVE Updates: टाटा की नई एसयूवी लॉन्च, सभी वैरिएंट्स के लिए ये कीमतें हुईं तय

टाटा पंच को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में एडल्ट प्रोटेक्शन को लेकर फाइव स्टार मिले हैं जो इसे देश की सबसे सुरक्षित कारों में एक बनाती है. टेस्ट में इसे एडल्ट सेफ्टी को लेकर 17 में 16.45 प्वाइंट्स और चाइल्ड अकुपेंट सेफ्टी को लेकर 49 में 10.89 प्वाइंट्स मिले हैं.

Safe For One, Safe For All!Proud to announce that #TataPUNCH becomes India's Safest Car with 5 stars rating from @GlobalNCAP #PackAPunch #SaferCarsForIndia #TataMotors https://t.co/OjerfwjId4