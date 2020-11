2021 Honda City eHEV Sport Hybrid लॉन्च, भारत में अगले साल कर सकती है एंट्री; जानें कीमत और फीचर्स

Honda City eHEV Sport हाइब्रिड वेरिएंट ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में दस्तक दे दी है. इस वेरिएंट की लॉन्चिंग थाइलैंड में 839,000 Bhat में हुई है. इसे इंडियन करेंसी में आंकें तो कीमत लगभग 20.5 लाख रुपये बैठती है. Honda City eHEV Sport हाइब्रिड को सबसे पहले मलेशिया के मार्केट के लिए अनवील किया गया था लेकिन कंपनी ने इसे पहले थाइलैंड के बाजार में लॉन्च करने का फैसला किया है. Honda City e: HEV केवल एक वेरिएंट RS में उपलब्ध होगी.

यह वेरिएंट नए ब्लू शेड में है. इस हाइब्रिड सेडान को आगे चलकर मलेशिया समेत कई अन्य देशों में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. होंडा ने पुष्टि की है कि भारत में सिटी का हाइब्रिड वेरिएंट लाने की उसकी योजना है. उम्मीद है कि यह लॉन्चिंग 2021 की पहली छमाही में हो सकती है. कीमत 18-20 लाख रुपये रह सकती है, जो कि स्टैंडर्ड होंडा सिटी सेडान की कीमत से काफी ज्यादा होगी.

City eHEV Sport Hybrid में होंडा के i-MMD (इंटेलीजेंट मल्टी मोड ड्राइव) हाइब्रिड सिस्टम का सबसे छोटा वर्जन इस्तेमाल हुआ है. यह सिस्टम एक इलेक्ट्रिक मोटर और पेट्रोल इंजन से पावर हासिल करता है. कार की इलेक्ट्रिक मोटर 108 PS पावर और 253 Nm का मैक्सिमम टॉर्क पैदा करने में सक्षम है, वहीं 1.5L Atkinson-cycle DOHC i-VTEC इंजन 98 PS पावर और 127 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है. होंडा ने City e:HEV Sport Hybrid में व्हील्स तक पावर पहुंचाने के लिए डायरेक्ट ड्राइव सेटअप इंस्टॉल किया है और ट्रेडिशनल गियरबॉक्स की जरूरत को खत्म कर दिया है. दावा है कि इस नए वेरिएंट का माइलेज नए यूरोपियन ड्राइविंग साइकिल के मुताबिक, 27.8 kmpl है.

City e:HEV Sport Hybrid में स्टीयरिंग व्हील पैडल्स, 7 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्प्ले, 7 इंच एडवांस्ड टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स हैं. एक्सटीरियर फीचर्स में फ्रंट में हनीकॉम्ब ग्रिल, LED हैडलाइट्स, LED DRLs, 16 इंच ड्युअल टोन अलॉय व्हील्स, अपडेटेड फ्रंट बंपर, रियर डिफ्यूजर आदि हैं. fऑटोमेटिक हाई बीम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनोमस इमर्जेन्सी ब्रेकिंग, लेन कीपिंग असिस्ट, लेन सेंटरिंग असिस्ट और होंडा का लेनवॉच ब्लाइंड स्पॉट कैमरा, CMBS ब्रेकिंग सिस्टम के साथ कॉलिजन वॉर्निंग सिस्टम, 6 एयरबैग्स, एबीएस/ईबीडी ब्रेकिंग सिस्टम, रोड असिस्ट, रियर व्यू कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट, इमर्जेन्सी स्टॉप सिग्नल, ISOFIX व चाइल्ड एंकर आदि सेफ्टी फीचर्स हैं.

