2021 Honda Amaze भारत में लॉन्च; 6.32 लाख रुपये कीमत, जानें फीचर्स

2021 Honda Amaze Price, Specifications: होंडा कार्स इंडिया ने गुरुवार को भारत में 2021 Honda Amaze फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती कीमत 6.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) और 11.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) टॉप वेरिएंट के लिए है. यह तीन वेरिएंट- E, S और VX में उपलब्ध है. नए मॉडल में कुछ इंटीरियर और एक्सटीरियर तौर पर बदलाव किए गए हैं. इसके अलावा कुछ नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं. इंजन ऑप्शन्स पिछली जनरेशन के समान हैं, जिसका मतलब है कि दोनों पेट्रोल और डीजल ऑप्शन पेश किए जाएंगे. जिसके साथ एक CVT गियरबॉक्स का भी ऑप्शन है.

नई Amaze facelift में 1.2 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर के डीजल पावरप्लांट मौजूद हैं. इसका पेट्रोल वेरिएंट 90 hp और 110 Nm करता है. डीजल वेरिएंट 80 hp और 160 Nm देता है. जबकि मैनुअल वेरिएंट 100 hp और 200 Nm बनाता है.

Honda Amaze के फेज में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनमें नई और आकर्षक ग्रिल, फोग लैंप हाउसिंग और नई क्रॉम गार्निश शामिल हैं.

टॉप वेरिएंट VX में LED प्रोजेक्टर हैडलैंप के साथ LEP DRLs (डेटाइम रनिंग लाइट्स), LED फोग पंप, क्रॉम फिनिश्ड डोर हैंडल और 15 इंच का डायमंड कट डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं. कैबिन पिछली जनरेशन के समान दिखता है, लेकिन डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील पर अब सिल्वर एसेंट हैं. मैनुअल वेरिएंट में नया लेदर भी है. फेसलिफ्टेड मॉडल में फ्रंट मैप लैंप और एयर फिल्टर भी मिलता है. टॉप वेरिएंट VX में एक्सलूसिव नई beige सीट फैब्रिक और 7.0 इंच का टचस्क्रीन Apple CarPlay और एंड्रॉयड ऑटो के साथ है.

