BMW ने लॉन्च की प्रीमियम बाइक M1000 RR; कीमत 42 लाख रु, महज 3.1 सेकंड में पकड़ लेगी 100 km/h की रफ्तार

BMW M 1000 RR India Launched: BMW की प्रीमियम बाइक 2021 BMW M 1000 RR गुरुवार 25 मार्च को भारत में लांच हो गई है. यह BMW M (बीएमडब्ल्यू मोटरायड) की भारत में पहली बाइक है और यह BMW S 1000 RR से अधिक पावरफुल है. यह बाइक भारत में कम्प्लीटली बिल्ट-अप यूनिट्स (CBU) के तौर पर उपलब्ध होगी. इसकी कीमत 42 लाख रुपये रखी गई है. इसके अलावा स्पोर्टियर बीएमडब्ल्यू एम 1000 आरआर की प्राइस 45 लाख रुपये है. ये दोनों भाव एक्स-शोरूम प्राइस हैं. बीएमडब्ल्यू मोटरायड इंडिया की डीलरशिप पर गुरुवार से इसकी बुकिंग शुरू हो गई है.

999CC की BMW M 1000 RR देश भर के शोरूम में तीन कलर ऑप्शंस में लाइट व्हाइट, रेसिंग ब्लू मेटलिक और रेसिंग रेड उपलब्ध हैं. यह बाइक महज 3.1 सेकंड में 0-100 किमी की रफ्तार पकड़ सकता है.

नई बाइक के लिए ग्राहकों को स्टैंडर्ड तीन साल की अनलिमिटेड किमी वारंटी मिलेगा जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है, हालांकि वारंटी को चार और पांच साल तक लिए ही बढ़ाया जा सकेगा. कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक किसी भी परिस्थिति में ग्राहकों हर दिन किसी भी समय यानी दिन के 24 घंटे रोज-साइड असिस्टेंस मिलेगा.

BMW 220i Sport भारत में लांच, 37.9 लाख रु शुरुआती कीमत; महज 7.1 सेकंड में पकड़ लेगी 100 km/h की रफ्तार

कंपनी ने S 1000 RR की तुलना में नई बाइक में कुछ एयरोडायनमिक सुधार किए हैं और इसमें क्लीयर-कोट कॉर्बन एम विंगलेट्स और एक लंबा विंडस्क्रीन दिया हुआ है. नई बाइक में चेसिस डिजाइन में बदलाव किया गया है. इसके अलावा इसमें एम कॉर्बन व्हील्स और 6.5 इंच टीएफटी कलर डिस्प्ले दिया हुआ है. बाइक में हल्की एम बैटरी लगी हुई है लेकिन हीटेड ग्रिप्स युक्त एलईडी हेडलाइट्स बहुत शक्तिशाली है.

स्पोर्टियर कंपटीशन वैरिएंट बाइक की बात करें तो इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर्स जोड़े गए हैं. इसमें एम जीपीएस-लैप ट्रिगर, पैसेंजर किट, पिलियन सीट कवर, कॉर्बन पैक (एम कॉर्बन फ्रंट और रियर मडगार्ड, एम कॉर्बन अपर फेयरिंग साइड पैनल, एम कॉर्बन चेन गार्ड, एम कॉर्बन स्प्रोकेट कवर), एम कॉर्बन टैंक कवर, एम बिलेट पैक (एम इंजन प्रोटेक्टर्स, एम ब्रेक लीवर गार्ड युक्त एम ब्रेक लीवर फोल्डिंग, एम क्लच लीवर फोल्डिंग और एम राइडर फूटरेस्ट सिस्टम) दिए गए हैं.

पॉवर के लिए बाइक में 999 सीसी का वॉटर कूल्ड, इनलाइन फोर-सिलिंडर इंजन है जो बीएमडब्ल्यू शिफ्टकैम टेक्नोलॉजी पर आधारित है. यह 221hp का पॉवर और अधिकतम 113Nm टॉर्क जेनेरेट करता है. इसकी तुलना एस 1000 आरआर से करें तो इस बाइक का इंजन 207hp का पॉवर जेनेरेट करता है लेकिन टॉर्क 113Nm का जेनेरेट करता है. बाइक में हल्के वजन वाला टाइटेनियम एग्जॉस्ट सिस्टम है. एम 1000 आरआर महज 3.1 सेकंड में 0 से 100 किमी की स्पीड पकड़ सकता है और इसकी अधिकतम 306 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है. बाइक मानक रूप से चार राइडिंग मोड रेन, रोड, डायनमिक और रेस में उपलब्ध है. इसके अलावा राइडिंग मोड प्रो (रेस प्रो 1-3) भी विकल्प के रूप में उपलब्ध है.

दिल्ली- लुटियंस मोटररैड

मुंबई- नवनीत मोटर्स

पुणे- बावरिया मोटर्स

चेन्नई- कुन मोटररैड

अहमदाबाद- गल्लोप्स ऑटोहौज

कोचि- ईवीएम ऑटोक्राफ्ट

बेंगलूरु- तुस्कर मोटररैड

हैदराबाद- जेएसपी मोटररैड

इंदौर- म्यूनिख मोटर्स

चंडीगढ़- कृष्णा ऑटोमोबाइल्स

जयपुर- प्रताप मोटररैड

लखनऊ- स्पीड मोटर्स

रायपुर- म्यूनिख मोटर्स

कटक- ओएसएल प्रेस्टिज

रांची- टाइटेनियम ऑटोज

