Audi Q5 Facelift 23 नवंबर को होगी लॉन्च, 2 लाख रुपये का टोकन अमाउंट देकर कर सकते हैं बुक, जानिए इस कार की खूबियां

Audi Q5 Facelift: ऑडी इंडिया (Audi India) ने नई Q5 फेसलिफ्ट की लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है. जर्मनी की कार बनाने वाली कंपनी ऑडी इंडिया 23 नवंबर, 2021 को भारत में नई ऑडी Q5 फेसलिफ्ट को लॉन्च करेगी. Q5 भारत में एक नए फेसलिफ़्टेड अवतार में वापसी कर रहा है. इसे BS6 नियमों की वजह से साल 2020 की शुरुआत में बंद कर दिया गया था. लगभग डेढ़ साल बाद यह फिर से वापसी कर रहा है. हालांकि, ज्यादातर नए जमाने की ऑडी कारों की तरह, नए Q5 फेसलिफ्ट का भी केवल पेट्रोल मॉडल होगा. इसके लिए बुकिंग पहले से ही खुली है और कोई भी इसे ऑडी इंडिया की वेबसाइट या अपने नजदीकी ऑडी डीलरशिप पर 2 लाख रुपये की टोकन राशि का भुगतान करके बुक कर सकता है.

डिजाइन और फीचर

नई ऑडी क्यू5 फेसलिफ्ट में अंदर और बाहर में कई बदलाव किए गए हैं, कुछ मैकेनिकल बदलाव के साथ-साथ कई नए फीचर्स भी दिए गए हैं. डिजाइन की बात करें तो फेसलिफ़्टेड Q5 में छह वर्टिकल क्रोम स्लैट्स और अपडेटेड बंपर के साथ एक नया ग्रिल मिलता है. इस लग्जरी एसयूवी में एलईडी डीआरएल के साथ नए स्लिमर ऑल-एलईडी हेडलैंप भी हैं. साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें 19 इंच के पांच-स्पोक अलॉय व्हील देखे जा सकते हैं. पीछे की तरफ, इसमें क्रोम एक्सेंट के साथ एलईडी टेललैंप मिलते हैं.

ऑडी Q5 फेसलिफ्ट का इंजन

पावरट्रेन की बात करें तो नई ऑडी क्यू5 फेसलिफ्ट में बीएस6 कंप्लायंट 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन होगा. यह मोटर 249hp की पावर और 370Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन में 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन है. फीचर्स की बात करें तो इसमें कनेक्टेड कार टेक के साथ 10.1 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है.

इस प्रीमियम एसयूवी में वर्चुअल कॉकपिट प्लस (डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर), वायरलेस चार्जर, बैंग एंड ओल्फसेन प्रीमियम 3डी साउंड सिस्टम आदि भी मिलते हैं. सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आठ एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, फ्रंट और रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ एक रियर पार्किंग कैमरा मिलता है. नई ऑडी क्यू5 फेसलिफ्ट को भारत में दो ट्रिम लेवल प्रीमियम प्लस और टेक्नोलॉजी में पेश किया जाएगा. लॉन्च होने के बाद यह कार Mercedes-Benz GLC, BMW X3, Volvo XC60 आदि को टक्कर देगी.ट

(Article: Shakti Nath Jha)

