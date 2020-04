2020 Triumph Street Triple RS भारत में लॉन्च, दमदार इंजन से है लैस; जानें कीमत और बदलावों की डिटेल

नई 2020 Triumph Street Triple RS बाइक भारत में लॉन्च हो गई है. इसे बीएस6 अपग्रेडेशन के साथ पेश किया गया है. बाइक की एक्स शोरूम कीमत 11.13 लाख रुपये है. 2020 Triumph Street Triple RS के नए अवतार में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. BSVI 2020 Triumph Street Triple RS में 765cc, इनलाइन थ्री सिलिंडर इंजन है. यह 121 hp पावर और 79 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 6 स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है. बेहतर एक्सीलरेशन के लिए शॉर्टर फर्स्ट व सेकंड गियर और ज्यादा सॉलिड मिड रेंज का इस्तेमाल हुआ है.

Street Triple RS का एग्जॉस्ट नए अवतार में थोड़ा अलग रखा गया है. अब यह कम एमिशन के लिए दो कैटेलिक कन्वर्टर का इस्तेमाल करता है. बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नए अवतार में भी कलर्ड TFT यूनिट है, जो 4 भिन्न डिस्प्ले लेआउट्स के साथ है. हालांकि अब क्लस्टर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है. इसके अलावा साथ में GoPro कैमरा कंट्रोल फंक्शन, टर्न बाई टर्न नेविगेशन और म्यूजिक प्लेबैक फंक्शनैलिटी उपलब्ध है.

नई 2020 Street Triple RS के फ्रंट में फुली एडजस्टेबल शोवा फोर्क्स और रियर में फुली एडजस्टेबल ओहलिन्स STX40 मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप है. नई Street Triple RS में Supercorsa SP V3 टायर्स दिए गए हैं. 2020 Triumph Street Triple RS के साथ कंपनी 60 से ज्यादा वैकल्पिक एक्सेसरीज की पेशकश कर रही है. बाइक की बुकिंग शुरू हो चुकी हैं और लॉकडाउन खत्म होने के बाद इसकी टेस्ट राइड्स भी शुरू हो जाएंगी.

