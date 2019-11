2020 Triumph Rocket 3 से 5 दिसंबर को उठेगा पर्दा, जानें धांसू 2500cc इंजन वाली इस बाइक में क्या है खास

ट्रायंफ मोटरसाइकिल्स (Triumph Motorcycles) अपनी नई Rocket 3 बाइक को भारत में 5 दिसंबर को अनवील करने जा रही है. नई 2020 Triumph Rocket 3 बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. यह अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दो वेरिएंट Rocket 3 R और Rocket 3 GT में बिकती है. अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि भारत में यह बाइक दोनों वेरिएंट में अनवील होगी या एक में. इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत इसका इंजन है.

2020 Triumph Rocket 3 में 2500cc, इनलाइन थ्री सिलिंडर, वाटर कूल्ड, DOHC इंजन दिया गया है. यह बड़े पैमाने पर बनने वाली किसी मोटरसाइकिल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा इंजन है. यह इंजन 165 bhp पावर और 221Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है. साथ में 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.

नई Rocket 3 के फ्रंट में 47mm Showa USD फोर्क्स और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन है. ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में 320mm ट्विन डिस्क ब्रेक और रियर में 300mm डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. बाइक में ब्लूटूथ इनेबल्ड फुली कलर्ड TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. बाइक का वजन अपने पुराने वर्जन से 40 किलोग्राम कम है.

2020 Triumph Rocket 3 चार राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, कॉर्नरिंग ABS और हिल होल्ड कंट्रोल के साथ आती है. इस बाइक की भारत में एक्स शोरूम कीमत 23 लाख के आस-पास रह सकती है. बिक्री अगले साल से शुरू हो सकती है.

Triumph अभी भारत में Roadsters Street Triple, Adventure Tiger 800 Range, Adventure Tiger 1200 Range, Modern Classics New Speed Twin, Modern Classics New Scrambler 1200, Modern Classics All New Street Twin, Modern Classics Bonneville T100 Range, Modern Classics All New Street Scrambler, Modern Classics Bonneville T120 Range, Modern Classics Bonneville Bobber और Modern Classics Thruxton 1200 R की बिक्री करती है. Triumph बाइक्स की भारत में कीमत 9.19 लाख रुपये से शुरू है.

