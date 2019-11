एक बार फिर दिखी 2020 Tata Nexon फेसलिफ्ट, जल्द हो सकती है लॉन्च; जानें संभावित कीमत और फीचर्स

आने वाली Tata Nexon फेसलिफ्ट को एक बार फिर सड़कों पर देखा गया है. इस बार हासिल हुई तस्वीरों से इस 2020 मॉडल के बारे में काफी डिटेल सामने आई हैं. 2020 Tata Nexon के टेस्टिंग मॉडल में नया फेसिया दिख रहा है, जो पहले से ज्यादा शार्प लग रहा है. L शेप्ड LED DRL डिजाइन के साथ हैडलैंप क्लस्टर नया दिख रहा है. बोनट और बंपर पर भी नए तरीके से काम किया गया है.

इसके अलावा फ्रंट में सिंगल स्लैट ग्रिल दिख रही है. हालांकि रियर में व्हीकल में खासा बदलाव नहीं दिख रहा है. इंटीरियर की बात करें तो 2020 Tata Nexon की पहले सामने आई तस्वीरों में नया स्टी​यरिंग व्हील होने का संकेत मिला है. नई 2020 Tata Nexon फेसलिफ्ट में BS-VI इंजन मिलने की संभावना है. यह 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन विकल्पों में मिल सकता है. ट्रांसमिशन की बात करें तो यह मौजूदा मॉडल की तरह 6 स्पीड मैनुअल और AMT रह सकता है.

2020 Tata Nexon फेसलिफ्ट के भारत में जल्द ही लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. इसकी कीमत मौजूदा BS-IV मॉडल से ज्यादा होगी. पेट्रोल मॉडल की कीमत लगभग 10000 रुपये ज्यादा, जबकि डीजल मॉडल की कीमत करीब 50000 रुपये ज्यादा रह सकती है. अभी मौजूदा Tata Nexon की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 6.58 लाख से 9.59 लाख रुपये तक है.

Audi Q8 15 जनवरी को आएगी भारत, लग्जरी कूपे और लार्ज SUV का होगी कॉम्बिनेशन; मिलेगा BS-VI इंजन

2020 Tata Nexon का मुकाबला Hyundai Venue, Ford EcoSport, Mahindra XUV300 और Maruti Suzuki Vitara Brezza से रहेगा. इस बीच टाटा मोटर्स Nexon EV की भी टेस्टिंग कर रही है. इसके 2020 की शुरुआत में डेब्यू करने की उम्मीद है.

Story By: Pradeep Shah

Image Source: Team-BHP.com

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.