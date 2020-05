2020 Nissan Kicks Vs 2020 Hyundai Creta: पावर, प्राइस और फीचर्स में कौन है दमदार

नई 2020 Nissan Kicks भारत में लॉन्च हो गई है. इस सब कॉम्पैक्ट SUV की एक्स शोरूम कीमत 9,49,990 रुपये से शुरू है. नई किक्स को 7 वेरिएंट, दो इंजन विकल्पों के साथ मैनुअल व automatic ट्रांसमिशन विकल्प के साथ पेश किया गया है. Nissan किक्स को मोनोटोन और ड्युअल टोन रंगों में पेश किया गया है. नई Kicks 2 साल/50000 किमी की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ आ रही है, जिसे 5 साल/1 लाख किमी तक एक्सटेंडेड कराया जा सकता है. इसके अलावा 2 साल के लिए फ्री रोड साइड ​असिस्टेंस भी मिल रहा है, जो कि 1500 से ज्यादा शहरों में उपलब्ध है. निसान किक्स का मुकाबला जिन गाड़ियों से है, उनमें Hyundai Creta प्रमुख है. आइए जानते हैं, इन दोनों में से कौन है दमदार…

नई निसान किक्स की कीमतें इस तरह हैं-

नई 2020 हुंडई क्रेटा की कीमतें नॉर्मल पेट्रोल इंजन वेरिएंट के लिए 9.9 लाख से 16.1 लाख, टर्बो पेट्रोल इंजन वेरिएंट के लिए 16.1 से 17.2 लाख और डीजल इंजन वेरिएंट के लिए 9.9 से 17.2 लाख रुपये तक हैं.

नई 2020 निसान किक्स 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल BSVI इंजन विकल्प में उपलब्ध है. इसका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 105 एचपी पावर और 142 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 156 एचपी पावर और और 254 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल या सीवीटी ट्रांसमिशन विकल्प रहेगा.

नई हुंडई क्रेटा BSVI पेट्रोल और BSVI डीजल दोनों इंजन विकल्पों में है. इसमें 1.5L पेट्रोल, 1.4L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन विकल्प हैं. पावर, टॉर्क और ट्रांसमिशन की डिटेल इस तरह हैं-

आ गई Renault Triber AMT, मैनुअल वर्जन से 40000 रु ज्यादा है कीमत

नई निसान किक्स में 360 डिग्री कैमरा, सनरूफ, वॉइस कमांड, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ‘निसान कनेक्ट’, फर्स्ट इन क्लास रिमोट इंजन स्टार्ट, रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे फीचर्स हैं. नई हुंडई क्रेटा में रिवर्सिंग कैमरा, रिमोट इंजन स्टार्ट, पैनोरैमिक सनरूफ, एलईडी रीडिंग लैंप्स, वॉइस कमांड, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हुंडई ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स हैं.

नई निसान किक्स में 4 एयरबैग्स, एबीएस+ईबीडी, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, क्रूज कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं.

नई 2020 हुंडई क्रेटा में ड्युअल एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर्स, ड्राइवर व पैसेंजर सीटबेल्ट रिमाइंडर, इमर्जेन्सी स्टॉप सिग्नल आदि होंगे. इसके अलावा कार के हायर वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स, इले​क्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, रियर डिस्क ब्रेक्स, स्टीयरिंग एडेप्टिव पार्किंग गाइडलाइन्स के साथ रियर कैमरा, ISOFIX और बर्गलर अलार्म भी मिलेंगे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.