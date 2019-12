2020 Skoda Rapid से उठा पर्दा, 2020 में होगी भारत में लॉन्च; जानें क्या मिलेंगे बदलाव

नेक्स्ट जनरेशन स्कोडा रैपिड (Next Generation Skoda Rapid) सामने आ गई है. इस कार में फुल मॉडल अपडेट के तहत रिवाइज्ड एक्सटीरियर स्टाइलिंग और कई नए फीचर्स की पेशकश की गई ​है. नई Skoda Rapid को भारत में 2020 में लॉन्च किया जाएगा. यह रैपिड का सेकंड जनरेशन मॉडल होगा और अभी इसे रूस के बाजार में पेश किया गया है.

नई 2020 Skoda Rapid का मुकाबला Honda City और Maruti Suzuki Ciaz से है. इस कार का फ्रंट पूरी तरह से रिडिजाइन किया गया है और रियर व साइड प्रोफाइल में भी बदलाव किए गए हैं. हैडलाइट्स का लुक ज्यादा शार्प और स्लीक है. बंपर की डिजाइन और बटरफ्लाई ग्रिल की डिजाइन को भी रिवाइज किया गया है. इन सब बदलावों से 2020 Skoda Rapid का लुक एग्रेसिव हो गया है. रियर में टेल लैंप्स को रिडिजाइन किया गया है.

2020 Skoda Rapid के केबिन में भी बड़े बदलाव किए गए हैं. डैशबोर्ड का लेआउट पूरी तरह बदला गया है. कार में सेंट्रली माउंटेड फ्लोटिंग टचस्क्रीन सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, थ्री स्पोक मल्टी फंक्शनल फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हीकल दिया गया है.

रशियन स्पेसिफिक 2020 Skoda Rapid को 4 पेट्रोल इंजन विकल्पों में पेश किया गया है. इनमें से तीन 1.6 लीटर MPI इंजन हैं, जो क्रमश: 90 hp, 110 hp और 115 hp पावर जनरेट करते हैं. इसके अलावा एक 1.4 लीटर TSI टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है जो 125 hp पावर जनरेट कर सकता है. 90 hp व 110 hp MPI इंजनों के साथ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 115 hp MPI मोटर के साथ 6 स्पीड AT दिया गया है. 1.4 लीटर TSI इंजन के साथ 7 स्पीड DSH गियरबॉक्स है.

भारत में आने वाली नई 2020 Skoda Rapid में 1.0 लीटर 3 सिलिंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 105 hp पावर जनरेट कर सकता है. ट्रांसमिशन विकल्पों में मैनुअल और AT दोनों शामिल होंगे.

