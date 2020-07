2020 Hyundai Tucson फेसलिफ्ट आज होगी लॉन्च; Harrier, Compass, T-Roc से होगा कड़ा मुकाबला

Hyundai की नई 2020 Tucson फेसलिफ्ट आज लॉन्च होने जा रही है. इसे देश में पहली बार Auto Expo 2020 में शोकेस किया गया था. कोरोनावायरस के कारण नई Tucson की लॉन्चिंग में देरी हुई है. Hyundai Tucson में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प मिलेंगे. इनके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रासंमिशंस रहेंगे.

BS4 Hyundai Tucson की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 17.7 लाख से 26.9 लाख रुपये थी. नई Tucson की एक्स शोरूम कीमत 18.5 लाख रुपये से शुरू होकर 27 लाख रुपये तक रह सकती है. इस प्राइस रेंज में नई हुंडई Tucson फेसलिफ्ट की सीधी टक्कर Jeep Compass, Tata Harrier, Honda CR-V, Volkswagen T-Roc और Skoda Karoq से होगी.

नई Hyundai Tucson में BS6 इंजन होंगे. इसका 2.0 लीटर डीजल इंजन लगभग 183hp पावर और 400Nm का टॉर्क जनरेट करेगा. साथ में 6 स्पीड मैनुअल और 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल सकता है. 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन 150hp पावर और 190Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा. साथ में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन रहेगा. डीजल इंजन के साथ ऑल व्हील ड्राइव की पेशकश भी की जा सकती है.

MG Hector Plus लॉन्च, 13.48 लाख रु से शुरू है कीमत; टोयोटा Innova Crysta, महिन्द्रा XUV500 से होगी टक्कर

Hyundai Tucson फेसलिफ्ट में 5 इल्यूमिनेटिंग एलीमेंट्स के साथ नई ऑल LED प्रोजेक्टर हैडलाइट्स, नए शार्पर लुक के साथ LED DRLs, नई फ्रंट ग्रिल, रिवाइज्ड फ्रंट व रियर बंपर, ऑल LED टेल लैंप्स, पहले से अलग अलॉय व्हील्स आदि मिलेंगे. कार के अंदर नया इंस्ट्रूमेंट कंसोल, नया डैशबोर्ड लेआउट व डिजाइन, Apple CarPlay व Android Auto सपोर्ट और ब्लूलिंक कनेक्टिविटी के साथ नया 8 इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इनफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जर, 8 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स, इन्फिनिटी प्रीमियम साउंड सिस्टम, स्मार्ट पावर टेलगेट और पैनारैमिक सनरूफ जैसे फीचर्स होंगे.

सेफ्टी फीचर्स में टायर प्रेशर मॉनिटर्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, हिल डेसेंट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट आदि शामिल हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.