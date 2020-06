2020 Hyundai Creta बनी भारत की बेस्ट सेलिंग कार, Maruti Ertiga रही दूसरे पायदान पर

India’s Top Selling Cars: मई माह में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिला. इस बार इस लिस्ट में टॉप पर मारुति सुजुकी की कार के बजाय नई लॉन्च 2020 Hyundai Creta रही. क्रेटा पहली बार भारत की बेस्ट सेलिंग कार बनी है. ऐसा कई सालों के बाद हुआ है कि मारुति की कार बेस्ट सेलिंग कार नहीं है. कोविड19 लॉकडाउन में सीमित संख्या में खुली डीलरशिप के जरिए हुंडई ने मई 2020 में 3212 नई क्रेटा की बिक्री की.

टॉप सेलिंग कार लिस्ट में दूसरे पायदान पर कोई हैचबैक या सेडान न होकर मारुति सुजुकी की MPV Ertiga है. Ertiga की मई माह में बिक्री 2353 यूनिट की रही. बता दें कि अप्रैल 2020 में भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने डॉमेस्टिक मार्केट में एक भी कार की बिक्री दर्ज नहीं की थी.

2020 Hyundai Creta में डिजाइन व फीचर्स के मामले में कई बदलाव किए गए हैं. इस गाड़ी में 3 इंजन विकल्प हैं, जो कि 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल और 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल हैं. 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स और पैडल शिफ्टर्स हैं, जो कि इस सेगमेंट की किसी गाड़ी में पहली बार दिए गए हैं. नई Creta में Android Auto व Apple CarPlay समेत कई कनेक्टिविटी फीचर्स हैं. इसकी एक्स शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये से शुरू है. नई क्रेटा की टक्कर Kia Seltos, MG Hector और Tata Harrier से है.

नई क्रेटा में हुंडई की ब्लूलिंक (BlueLink) टेक्नोलॉजी है. ‘हैलो ब्लूलिंक’ वेक अप कमांड से सनरूफ ओपन व क्लोज, सीट वेंटिलेशन कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल- टेंपरेचर, फैन स्पीड कंट्रोल, विंड डायरेक्शन, एयर इनटेक टाइप कंट्रोल (फ्रेश/सर्कुलेशन) आदि फीचर्स को एक्सेस किया जा सकता है. वॉइस कमांड देकर भारत के पब्लिक हॉलिडे की जानकारी, लाइव क्रिकेट स्कोर जाना जा सकता है.

नई 2020 हुंडई क्रेटा में ड्युअल एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर्स, ड्राइवर व पैसेंजर सीटबेल्ट रिमाइंडर, इमर्जेन्सी स्टॉप सिग्नल आदि हैं. कार के हायर वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स, इले​क्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, रियर डिस्क ब्रेक्स, स्टीयरिंग एडेप्टिव पार्किंग गाइडलाइन्स के साथ रियर कैमरा, ISOFIX और बर्गलर अलार्म भी दिए गए हैं.

हुंडई मोटर इंडिया की कुल बिक्री मई में 78.7 फीसदी गिरकर 12,583 रह गई. पिछले साल मई में कंपनी ने 59,102 कारें बेची थीं. हुंडई की घरेलू बिक्री इस अवधि में 83.8 फीसदी गिरकर महज 6,883 रह गई, जो मई 2019 में 42,502 थी. कंपनी ने मई महीने में 5700 कारें निर्यात की. जबकि पिछले साल की इसी अवधि में कंपनी का निर्यात 16,600 यूनिट था.

