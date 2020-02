Ford Endeavour BS-VI लॉन्च, मिलेगा 14% ज्यादा माइलेज; कीमत 29.55 लाख रु से शुरू

फोर्ड इंडिया (Ford India) ने मंगलवार को अपनी प्रीमियम SUV एंडेवर (Endeavour) का 2020 वर्जन पेश किया. यह BS-VI कंप्लायंट है और इसकी एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 29.55 लाख रुपये से शुरू है. कंपनी ने बयान में कहा है कि 2020 Endeavour की कीमतों में 1 मई 2020 से 70,000 रुपये तक का इजाफा होगा. नई BS-VI Endeavour तीन रंगों- डिफ्यूज्ड सिल्वर, सनसेट रेड और डायमंड व्हाइट में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी.

यानी जिस कीमत पर नई Endeavour को लॉन्च किया गया है, उसका फायदा केवल 30 अप्रैल 2020 तक बुकिंग करा लेने वालों को ही मिलेगा. फोर्ड इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अनुराग मेहरोत्रा ने कहा कि 2020 Endeavour असाधारण क्षमता और ईंधन दक्षता उपलब्ध कराएगी. यह एसयूवी ग्राहकों को उनकी उम्मीद से अधिक प्रदान करेगी.

Endeavour का नया 2020 मॉडल अब तीन ट्रिम्स में मिलेगा, जो कि 2.0L Titanium 4X2 AT, 2.0L Titanium+ 4X2 AT और 2.0L Titanium+ 4X4 AT होंगे. 29.55 लाख रुपये 2.0L डीजल Titanium 4X2 AT की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत है. नई Endeavour BS-VI का Titanium+ 4×2 AT वेरिएंट 2.2 लीटर डीजल इंजन के साथ पहले 32.33 लाख रुपये में आता था. अब इस वेरिएंट की कीमत 2.0 लीटर डीजल इंजन के साथ 31.55 लाख रुपये हो गई है. इसी तरह टॉप एंड Titanium+ 4×4 AT वेरिएंट 3.2 लीटर डीजल इंजन के साथ 34.70 लाख रुपये में आता था, जो अब 2.0 लीटर BS-VI इंजन के साथ 33.25 लाख रुपये में मिलेगा. ये सभी एक्स शोरूम दिल्ली कीमतें हैं.

बीएस-6 Endeavour में नया 2.0 लीटर इकोब्लू डीजल इंजन दिया गया है. यह 170 hp पावर और 420 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा. फोर्ड का दावा है कि अब Endeavour 14 फीसदी ज्यादा माइलेज देगी. इसका इकोब्लू इंजन 4X2 ड्राइवलाइन के साथ 13.90 Kmpl और 4X4 वेरिएंट में 12.4 Kmpl की फ्यूल इफीशिएंसी उपलब्ध कराएगा. इसके अलावा लो एंड टॉर्क भी पुराने 2.2L TDCi इंजन के मुकाबले 20 फीसदी बेहतर होगा.

नई BS-VI Endeavour में नया 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है. SUV में फोर्ड की सिलेक्टशिफ्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जो मनचाही रेंज में गियर्स लॉक करने की फ्लेक्सिबिलिटी की पेशकश करती है.

नई 2020 Ford Endeavour BS6 में टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, पुश स्टार्ट बटन, हैंड फ्री पावर लिफ्ट रियर गेट, ऑटोमेटिक वाइपर्स, ड्युअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक हैडलैंप्स, 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर व फ्रंट पैसेंजर सीट जैसे फीचर्स हैं. इस SUV में FordPass कनेक्टिविटी भी है. इसकी बदौलत FordPass ऐप के जरिए कार को स्टार्ट, स्टॉप, लॉक/अनलॉक, लोकेट, फ्यूल लेवल जानना आदि किया जा सकता है.

Ford Endeavour BS6 में 8 इंच टचस्क्रीन के साथ कंपनी का SYNC 3 सिस्टम दिया गया है, जो Apple CarPlay व Android Auto को सपोर्ट करता है. सेफ्टी फीचर्स में 7 एयरबैग्स, हिल लॉन्च असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर व फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा, सेमी ऑटो पैरलल पार्क असिस्ट शामिल हैं.

