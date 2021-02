Honda के 20 साल: 70 लाख पहुंची टू-व्हीलर की सलाना बिक्री, 5 साल में डबल रही बाइक सेल्स

Honda Bike Sales: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (HMSI) की पहली बाइक देश में आने के बाद से अब तक 20 साल बीत चुके हैं. इन बीस वर्षों में कंपनी ने बिक्री के कई माइलस्टोन स्थापित किए हैं. कंपनी के दावे के मुताबिक अपने 20वें वर्ष में उत्तर भारत में उसने 70 लाख यूनिट्स की बिक्री का माइलस्टोन छू लिया है. HMSI ने भारतीय बाजार में 2001 में अपने स्कूटर मॉडल एक्टिवा के साथ प्रवेश किया था और अब यह दोपहिया वाहन के मामले में देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है. कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर भारत (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़) में 35 लाख का कम्युलेटिव सेल्स का आंकड़ा छूने में उसे करीब 15 वर्ष लग गए लेकिन उसके बाद महज 5 वर्ष में ही कम्युलेटिव सेल्स दोगुना हो गया.

भारतीय बाजार में होंडा की उपस्थिति के 20 वर्ष हो चुके हैं और अब यह तीसरे दशक में प्रवेश कर चुका है. नॉर्थ इंडिया में 75 लाख के कम्युलेटिव सेल्स के माइलस्टोन पर एचएमएसआई के निदेशक (सेल्स एंड मार्केटिंग) यविंदर सिंह गुलेरिया का कहना है कि उत्तरी क्षेत्र पर कंपनी का फोकस बना रहेगा. होंडा की पहली फैक्ट्री मई 2001 में हरियाणा के मानेसर में ऑपरेशनल हुई थी. इसके एक दशक बाद 2011 में होंडा ने तापुकारा (अलवर, राजस्थान) में) दूसरा प्रोडक्शन फैसिलिटी स्थापित की थी. गुलेरिया का कहना है कि होंडा एक्टिवा ब्रांड के जरिए स्कूटर सेग्मेंट में अपनी लीडरशिप को और मजबूत करेगी.

कंपनी का कहना है कि नॉर्थ रीजन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर उसने कई सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभाई हैं. कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) इनिशिएटिव के तहत उसने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, रोड सेफ्टी एजुकेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट को लेकर काम किया है जिससे 9 लाख से अधिक लोगों को फायदा पहुंचा है.

