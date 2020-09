2020 Beijing Auto Show: हुंडई ने दिखाई RM20e इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार की झलक, 3 ​सेकंड्स में 0-100 kmph की स्पीड

2020 Beijing Auto Show: चीन में 16वीं बीजिंग इंटरनेशनल ऑटोमोटिव एग्जीबीशन (Auto China 2020) की शुरुआत हो चुकी है. इस ऑटो शो में हुंडई मोटर कंपनी (Hyundai Motor Company) ने अपनी RM20e इलेक्ट्रिक रेसिंग मिडशिप स्पोर्ट्स कार के प्रोटोटाइप को शोकेस किया है. इसके अलावा कंपनी ने Elantra N TCR और Prophecy concept EV मॉडल का भी प्रीमियर किया है.

हुंडई ने एग्जीबीशन में नई Tucson और नई Elantra को भी चीन में पहली बार पेश किया. मोटर शो में Hyundai अपने हाल ही में लॉन्च हुए डेडिकेटेड ईवी लाइनअप ब्रांड IONIQ को भी प्रमोट कर रही है.

Hyundai RM20e कंपनी की पहली हाई परफॉरमेंस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है. RM20e की मोटर 810 hp पावर और 960 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. यह कार केवल 3 सेकंड के अंदर 0-100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है. हुंडई ने फ्यूचर एन मॉडल्स के​ लिए नई हाई परफॉरमेंस मोरस्पोर्ट्स टेक्नोलॉजीज को विकसित व कनेक्ट करने के​ लिए 2012 में RM (Racing Midship) प्रॉजेक्ट शुरू किया था. RM सीरीज में RM14, RM15, RM16 और RM19 मॉडल आए हैं. 2019 में हुंडई की पहली इलेक्ट्रिक रेस कार Veloster N eTCR फ्रैंकफर्ट मोटर शो में अनवील हुई थी.

ड्राइविंग के वक्त रूट देखने के लिए मोबाइल कर सकेंगे इस्तेमाल, 1 अक्टूबर से नया नियम

हुंडई मोटर ग्रुप के प्रेसिडेंट और रिसर्च व डेवलपमेंट डिवीजन क हेड Albert Biermann का कहना है कि क्लीन मोबिलिटी का लक्ष्य हासिल करने के लिए हुंडई ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हर तरह के इको फ्रेंडली व्हीकल बनाने की क्षमता विकसित की है. इनमें हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड, बैटरी इलेक्ट्रिक और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शामिल हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.