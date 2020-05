Hero, Bajaj, Yamaha, Royal Enfield ने बढ़ाए दाम, 3000 रुपये तक महंगी हो गईं ये 13 शानदार बाइक्स

देश में लॉकडाउन 3.0 के प्रतिबंधों में मिली ढील के बाद टूव्हीलर कंपनियां धीरे-धीरे बिजनेस को फिर से रफ्तार देने की कोशिश कर रही हैं. रॉयल एनफील्ड, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ने प्रॉडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल बिक्री शुरू कर दी है. हालांकि ये ऑपरेशंस अभी फुल फॉर्म में या यूं कहें फुल कैपेसिटी के साथ नहीं हो रहे हैं. ऑपरेशंस फिर शुरू होने के साथ ही टूव्हीलर कंपनियों ने अपनी कुछ बाइक्स के दामों में बढ़ोत्तरी भी की है. इसके पीछे के कारणों का खुलासा तो कंपनियों ने नहीं किया है लेकिन अनुमान है कि बढ़ी हुई इनपुट कॉस्ट, कोविड19 महामारी की वजह से पैदा हुई प्रतिकूल बाजार स्थिति और रेवेन्यु में कमी इस कदम की वजहों में शामिल हो सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही 13 बाइक्स के बारे में, जिनके दाम 3000 रुपये तक बढ़ गए हैं…

रॉयल एनफील्ड हिमालयन BSVI को जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था. अब 4 महीनों के अंदर इसके सभी 6 कलर ​ऑप्शंस के दाम में लगभग 2750 रुपये की बढ़ोत्तरी हो गई है. रॉयल एनफील्ड हिमालयन BSVI के स्नो व्हाइट और ग्रेनाइट ब्लैक कलर ऑप्शंस की मौजूदा कीमत 189565 रुपये है, जबकि लॉन्चिंग के वक्त कीमत 186811 रुपये थी. इसी तरह बाइक के स्लीट ग्रे और ग्रैवल ग्रे कलर ऑप्शंस के दाम अब 192318 रुपये हैं, जो लॉन्चिंग के वक्त 189565 रुपये थे. हिमालयन BSVI के लेक ब्लू और रॉक रेड कलर ऑप्शंस की कीमत अब 194154 रुपये है, जबकि इनका लॉन्च प्राइस 191401 रुपये था. ये सभी कीमतें एक्स शोरूम दिल्ली हैं.

इस बाइक के BSVI मॉडल को 8000 रुपये की बढ़ी हुई कीमत के साथ पिछले माह लॉन्च किया गया था. अब इसकी कीमत में और 2000 रुपये का इजाफा हो गया है. Bajaj Avenger Cruise 220 BSVI की एक्स शोरूम कीमत अब 1.19 लाख रुपये है.

Bajaj Pulsar 150 का BSVI मॉडल इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था. इस बाइक के फ्रंट डिस्क ब्रेक वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत अब 96960 रुपये और रियर डिस्क मॉडल की कीमत 1 लाख रुपये है. ये कीमतें पहले क्रमश: 94956 और 98835 रुपये थीं. Bajaj Pulsar 220F BSVI की कीमत 3000 रुपये बढ़ चुकी है. अब यह बाइक 1.19 लाख रुपये में उपलब्ध है, जो कि पहले 1.16 लाख रुपये थी.

Yamaha FZ-Fi की कीमत पहले 99200 रुपये थी, जो अब 99700 रुपये हो गई है. Yamaha FZS-Fi बाइक की कीमत 101200 रुपये से बढ़कर 101700 रुपये हो गई है. इसी तरह डार्क नाइट एडिशन की कीमत भी बढ़कर 103200 रुपये हो गई है, जो पहले 102700 रुपये थी.

Yamaha MT-15 बाइक की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 139400 रुपये से बढ़कर 139900 रुपये हो गई है. YZF-R15 V3.0 बाइक के तीनों कलर ऑप्शंस के दाम 500 से 1000 रुपये तक बढ़े हैं. YZF-R15 V3.0 के थंडर ग्रे कलर ऑप्शन की कीमत 145300 रुपये से बढ़कर 145800 रुपये हो गई है. डार्क नाइट कलर ऑप्शन की कीमत 147300 रुपये से बढ़कर 147900 रुपये हो गई है. इसी तरह रेसिंग ब्लू कलर ऑप्शन की कीमत पहले 145900 रुपये थी, जो अब 146900 रुपये हो चुकी है. ये सभी कीमतें एक्स शोरूम दिल्ली हैं.

Hero Glamour एक बिल्कुल नई बाइक है, जिसे इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था. यह अभी तक शोरूम में भी नहीं पहुंच पाई है. अब Hero Glamour BSVI 850 रुपये बढ़ी हुई कीमत के साथ उपलब्ध होगी. लॉन्चिंग के वक्त इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत ड्रम ब्रेक वेरिएंट के लिए 68900 और फ्रंट डिस्क ​ब्रेक मॉडल के लिए 72400 रुपये रखी गई थी. अब इन दोनों वेरिएंट की नई एक्स शोरूम कीमतें क्रमश: 69750 और 73250 रुपये हैं.

Hero Super Splendor की कीमतों में 850 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है. इसके सेल्फ ड्रम वर्जन की एक्स शोरूम कीमत 67300 रुपये से बढ़कर 68150 रुपये और सेल्फ डिस्क वर्जन की कीमत 70800 रुपये से बढ़कर 71650 रुपये हो गई है. कंपनी ने नई पैशन प्रो बाइक को 64990 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. यह एक्स शोरूम कीमत इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट के लिए थी, जबकि फ्रंट डिस्क ब्रेक वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 67190 रुपये थी. अब यह कीमत बढ़कर ड्रम ब्रेक वेरिएंट के लिए 65740 रुपये और डिस्क ब्रेक वेरिएंट के लिए 67940 रुपये हो गई है. ये दोनों बाइक लॉन्चिंग के बाद अभी शोरूम में नहीं पहुंच पाई हैं.

हीरो HF Deluxe का BSVI मॉडल दिसंबर 2019 में लॉन्च हुआ था. उस वक्त इसकी कीमत 55925 रुपये से शुरू थी. यह बाइक तीन वेरिएंट अलॉय व्हील, i3S और ब्लैक वेरिएंट में बिकती है. इन तीनों वेरिएंट की कीमतें अब बढ़कर क्रमश: 56675, 58000 और 56800 हो गई हें. यानी 1325 रुपये की बढ़ोत्तरी.

Hero Splendor+ BSVI को इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था. उस वक्त बाइक की एक्स शोरूम कीमत 59600 रुपये थी. अब 750 रुपये की बढ़ोत्तरी के बाद Splendor+ BSVI की शुरुआती कीमत 60350 रुपये हो गई है. Splendor+ तीन वेरिएंट- किक, सेल्फ और सेल्फ विद i3S में आती है. तीनों वेरिएंट की नई एक्स शोरूम दिल्ली कीमत इस तरह है…

KICK START DRUM BRAKE ALLOY WHEEL – FI: 60,350 Rs

SELF START DRUM BRAKE ALLOY WHEEL – FI: 62,650 Rs

SELF START DRUM BRAKE ALLOY WHEEL – FI – i3s: 63,860 Rs

