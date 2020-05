Hero, Bajaj, TVS की 110cc BSVI बाइक्स, 41293 रु से शुरू है कीमत

टूव्हीलर कंपनियों ने अपने ज्यादा मॉडल्स के BS6 वर्जन पेश कर दिए हैं. BS6 अपग्रेडेशन के बाद जहां एक ओर यामाहा और सुजुकी मोटरसाइकिल्स ने 110cc बाइक्स/स्कूटर को बंद कर दिया है, वहीं दूसरी ओर हीरो मोटोकॉर्प, बजाज, TVS के लाइनअप में अभी भी 110cc बाइक्स मौजूद हैं. अगर आप भी BS6 कंप्लायंट 110cc बाइक खरीदना चाहते हैं तो इन तीन कंपनियों के लाइनअप में आपके लिए कौन से विकल्प मौजूद हैं, आइए जानते हैं-

110cc कैटेगरी में हीरो मोटोकॉर्प के लाइनअप में HF Deluxe, Splendor+, Splendor iSmart 110 और बिल्कुल नई Passion Pro बाइक हैं. HF Deluxe की कीमत 46800, Splendor+ की 60350, Splendor iSmart 110 की 67900 और Passion Pro की 65740 रुपये से शुरू होती है. HF Deluxe और Splendor+ में एक जैसा 97.2cc इंजन है. यह इंजन 7.94hp पावर और 8.05Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. दोनों बाइक्स में 4 स्पीड गियरबॉक्स है. वहीं Splendor iSmart 110 और Passion Pro में क्रमश: 113.2cc और 113cc इंजन है. दोनों इंजन 9hp पावर जनरेट करते हैं. साथ में 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है.

बजाज के प्लैटिना और CT मॉडल 110cc इंजन कैटेगरी में आते हैं. दोनों बाइक्स 100cc और 110cc इंजन में मौजूद हैं. Platina 100 और CT100 दोनों में 102cc इंजन है. यह 7.9hp पावर और 8.34Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 4 स्पीड गियरबॉक्स है. CT100 और Platina 100 की कीमत क्रमश: 41293 और 47763 रुपये से शुरू है. Platina 110 H-Gear और CT110 में 115cc इंजन है. यह 8.6hp पावर और 9.8Nm का टॉर्क जनरेट करता है. Platina 110 H-Gear में 5 स्पीड गियरबॉक्स और CT110 में 4 स्पीड गियरबॉक्स है. CT110 की कीमत 46912 और Platina 110 H-Gear की 60550 रुपये है.

TVS के लाइनअप में Radeon, Sport, Star City Plus बाइक्स 110cc इंजन कैटेगरी में उपलब्ध हैं. इनमें 109.7cc इंजन का इस्तेमाल हुआ है. Radeon और Star City Plus में यह इंजन 8.08hp पावर और 8.7Nm का टॉर्क जनरेट करता है. Sport में यह इंजन 8.18hp पावर और 8.7Nm का टॉर्क जनरेट करता है. सभी बाइक्स में स्पीड ट्रांसमिशन है. TVS Sport की एक्स शोरूम कीमत 52500 रुपये, Radeon की 59742 रुपये और Star City Plus की 62784 रुपये से शुरू है.

