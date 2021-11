10 Electric cars in India: इस दीवाली इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का बना रहे हैं मन? तो ये रही बैटरी से चलने वाली शानदार 10 कारें

10 Electric cars in India: दीवाली नजदीक है और इसके साथ ही सर्दियां भी आने वाली है. ठंड की दस्तक होते ही देश में हवा की गुणवत्ता खराब होने लगती है. सर्दियों में होने वाले इस प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार लोगों को लगातार इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए प्रेरित कर रही है. बहुत सारे भारतीय दीवाली के शुभ अवसर पर नई कारें खरीदते हैं. अगर आप भी एक नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक कार खरीदना एक अच्छा कदम हो सकता है. यहां हमने आपकी मदद के लिए 10 इलेक्ट्रिक कारों की एक लिस्ट दी गई है. आप इस दिवाली पर इन कारों में से किसी एक को खरीदने पर विचार कर सकते हैं.

Tata Tigor EV

Tata Tigor के इलेक्ट्रिक वर्जन की शुरुआती कीमत 11.99 लाख रुपये तय की गई है. Tata Tigor EV कंपनी की Ziptron EV टेक्नोलॉजी के साथ आती है. दावा है कि इस कार को एक बार फुल चार्ज करने के बाद 306 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं. इस कार को रेगुलर चार्जर से 0 से 80 फीसदी तक चार्ज होने में करीब 8 घंटे 45 मिनट का समय लगता है. वहीं अगर इसे डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज किया जाए तो यह 65 मिनट में ही 0 से 80 फीसदी तक चार्ज हो जाता है. Tigor EV 74 एचपी का रेटेड पावर आउटपुट और 170 एनएम का पीक टॉर्क देता है.

Tata Nexon EV

इस लिस्ट में हमारी अगली इलेक्ट्रिक कार है- Tata Nexon EV. इसकी शुरुआती कीमत 13.99 लाख रुपये है. Nexon EV को कंपनी की Ziptron टेक्नोलॉजी के जरिए एक हाई-वोल्टेज पावरट्रेन भी मिलता है. इसमें बोनट के नीचे एक डीसी मोटर है जो 129 पीएस और 245 एनएम का टार्क जनरेट कर सकता है. Nexon EV 10 सेकंड से भी कम समय में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. इसके साथ ही, दावा है कि एक बार चार्ज करने के बाद इस कार से 312 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं.

Celerio 2021 Booking Starts: सबसे अधिक माइलेज वाली पेट्रोल कार की बुकिंग शुरू, जानिए कितना देना होगा टोकन अमाउंट

Mahindra E Verito

Mahindra E Verito की शुरुआती कीमत 10.15 लाख रुपये है. यह एकमात्र इलेक्ट्रिक कार है जो महिंद्रा के पास वर्तमान में बिक्री पर उपलब्ध है. दावा है कि यह कार एक बार चार्ज होने के बाद 181 किलोमीटर (MIDC दावा) तक चल सकती है. इसका मोटर 41 एचपी और 91 एनएम का पीक टार्क जनरेट करता है. यह 288 Ah बैटरी पैक के साथ आता है. एक रेगुलर चार्जर से इसे फुल चार्ज होने में 11 घंटे 35 मिनट का समय लगता है.

Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric ने भारतीय बाजार में सबसे पहले एंट्री की थी. यह जुलाई 2019 से पहली बार देश में बिक्री के लिए उपलब्ध है. कोना इलेक्ट्रिक कार की शुरुआती कीमत 23.79 लाख रुपये तय की गई है. इसमें डीसी मोटर है जो 134 एचपी और 395 एनएम का टार्क जनरेट कर सकता है. एक रेगुलर चार्जर से चार्ज होने में इसे 6 घंटे 10 मिनट लगते हैं, जबकि फास्ट चार्जर केवल 57 मिनट (0-80%) में इसे चार्ज कर सकता है. एक बार फुल चार्ज होने के बाद यह कार 452 किमी (एआरएआई-प्रमाणित) की दूरी तय कर सकती है.

MG ZS EV

एमजी जेडएस ईवी एक और बढ़िया इलेक्ट्रिक वाहन है, जिसकी शुरुआती कीमत 21 लाख रुपये हैं. इसकी ड्राइविंग रेंज 420 किलोमीटर है. MG ZS EV की बैटरी क्षमता 44.5 kWh आंकी गई है. इसमें एक डीसी मोटर लगा हुआ है जो अधिकतम 140 एचपी और 353 एनएम टार्क जनरेट करता है.

BYD E6

इस लिस्ट में सबसे नई कार BYD E6 MPV है. इस चीनी इलेक्ट्रिक एमपीवी की कीमत 29.15 लाख रुपये से शुरू होती है. यह केवल फ्लीट-ओनली वाहन के रूप में उपलब्ध है. निजी खरीदार इसे नहीं खरीद सकते. इसकी ड्राइविंग रेंज 415 किमी है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 130 किमी प्रति घंटे है. दिलचस्प बात यह है कि यह एमपीवी एसी और डीसी दोनों फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

Upcoming Cars in November 2021 : अगले महीने भारत में लॉन्च हो सकती है ये चार शानदार कारें, जानिए इनकी खूबियां

Mercedes-Benz EQC

Mercedes-Benz EQC देश में पहली लक्ज़री इलेक्ट्रिक SUV थी, जिसकी कीमत Rs. 99.30 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें दो मोटर है, जिससे 408 पीएस की पावर और 760 एनएम का कंबाइंड आउटपुट मिलता है. 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में इसे केवल 5.5 सेकंड का समय लगता है. बैटरी को एक बार चार्ज करने पर यह कार 450 किमी तक चल सकती है.

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace की कीमत 1.06 करोड़ रुपये है. दावा है कि इसका ड्राइविंग रेंज 470 किमी है. यह केवल 4.8 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है. यह कार अधिकतम 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है. Jaguar I-Pace में मैग्नेट इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया है जो कि 294 kW की दमदार पावर और 696 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है.

Audi e-tron & e-tron Sportback

Audi e-tron और e-tron Sportback इलेक्ट्रिक एसयूवी की कीमत क्रमश: 99.99 लाख रुपये और 1.18 करोड़ रुपये तय की गई है. रेंज की बात करें तो बैटरी के दो ऑप्शन हैं- 71 kW (379 किमी) और 95 kW (484 किमी). इसके अलावा, दो ट्रिम विकल्प उपलब्ध हैं – 50 क्वाट्रो और 55 क्वाट्रो.

Audi etron GT & RS etron GT

इस लिस्ट में इलेक्ट्रिक ऑडी कारों में etron GT और RS etron GT शामिल हैं. etron GT की कीमत 1.80 करोड़ रुपये से शुरू होती है, वहीं RS etron GT की कीमत 2.05 करोड़ रुपये तक है. ये 93 kWh बैटरी पैक और डुअल-मोटर सेटअप के साथ आते हैं. etron GT को 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में 4.1 सेकंड का समय लगता है, वहीं RS etron GT को इसमें 3.3 सेकंड का समय लगता है. etron GT का WLTP रेंज 500 किमी है, जबकि RS etron GT की रेंज 481 किमी है.

(Article: Mohit Bhardwaj)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.