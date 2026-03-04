Here you will find the gold rate today in Thiruvananthapuram. The current price of 24-carat gold in Thiruvananthapuram is Rs 161,840 per 10 gms, which is loss of 3.06% from the previous close.
GM
Today's Price
Yesterday's Price
Price Change
Change(%)
1
₹16,184
₹16,695
-₹511
-3.06
10
₹1,61,840
₹1,66,950
-₹5,110
-3.06
100
₹16,18,400
₹16,69,500
-₹51,100
-3.06
GM
Today's Price
Yesterday's Price
Price Change
Change(%)
1
₹14,835.33
₹15,303.75
-₹468.42
-3.06
10
₹1,48,353.3
₹1,53,037.5
-₹4,684.2
-3.06
100
₹14,83,533
₹15,30,375
-₹46,842
-3.06
GM
Today's Price
Yesterday's Price
Price Change
Change(%)
1
₹12,138
₹12,521.25
-₹383.25
-3.06
10
₹1,21,380
₹1,25,212.5
-₹3,832.5
-3.06
100
₹12,13,800
₹12,52,125
-₹38,325
-3.06
Date
18 Carat
22 Carat
24 Carat
2026-03-02
₹1,25,212.5
(3,195)
₹1,53,037.5
(3,905)
₹1,66,950
(4,260)
2026-03-01
₹1,22,017.5
(2,145)
₹1,49,132.5
(2,621.7)
₹1,62,690
(2,860)
2026-02-26
₹1,19,872.5
(1,447.5)
₹1,46,510.8
(1,769.2)
₹1,59,830
(1,930)
2026-02-25
₹1,21,320
(900)
₹1,48,280
(1,100)
₹1,61,760
(1,200)
2026-02-24
₹1,20,420
(1,312.5)
₹1,47,180
(1,604.2)
₹1,60,560
(1,750)
2026-02-23
₹1,21,732.5
(3,532.5)
₹1,48,784.2
(4,317.5)
₹1,62,310
(4,710)
Gold Price
1 | February | 2026
₹1,48,430.00
28 | February | 2026
₹1,59,830.00
Highest Rate in Feb, 2026
₹1,62,310.00
Lowest Rate in Feb, 2026
₹1,43,320.00
Overall Performance
Rising
% Change
7.68%
Gold Price
1 | January | 2026
₹1,36,260.00
31 | January | 2026
₹1,51,160.00
Highest Rate in Jan, 2026
₹1,70,690.00
Lowest Rate in Jan, 2026
₹1,36,260.00
Overall Performance
Rising
% Change
10.93%
Gold Price
1 | November | 2025
₹1,17,770.00
30 | November | 2025
₹1,21,810.00
Highest Rate in Nov, 2025
₹1,31,020.00
Lowest Rate in Nov, 2025
₹1,17,770.00
Overall Performance
Rising
% Change
3.43%
Gold Price
1 | September | 2025
₹1,05,270.00
30 | September | 2025
₹1,17,500.00
Highest Rate in Sep, 2025
₹1,17,500.00
Lowest Rate in Sep, 2025
₹1,05,270.00
Overall Performance
Rising
% Change
11.62%
Gold Price
1 | July | 2025
₹97,700.00
31 | July | 2025
₹98,960.00
Highest Rate in Jul, 2025
₹1,00,950.00
Lowest Rate in Jul, 2025
₹96,900.00
Overall Performance
Rising
% Change
1.29%
Gold Price
1 | June | 2025
₹96,060.00
30 | June | 2025
₹96,510.00
Highest Rate in Jun, 2025
₹1,00,600.00
Lowest Rate in Jun, 2025
₹95,890.00
Overall Performance
Rising
% Change
0.47%
Gold Price
1 | May | 2025
₹92,780.00
31 | May | 2025
₹96,050.00
Highest Rate in May, 2025
₹97,950.00
Lowest Rate in May, 2025
₹92,750.00
Overall Performance
Rising
% Change
3.52%
Gold Price
1 | April | 2025
₹89,450.00
30 | April | 2025
₹95,000.00
Highest Rate in Apr, 2025
₹97,690.00
Lowest Rate in Apr, 2025
₹89,450.00
Overall Performance
Rising
% Change
6.20%
Gold Price
1 | March | 2025
₹84,550.00
31 | March | 2025
₹89,440.00
Highest Rate in Mar, 2025
₹89,440.00
Lowest Rate in Mar, 2025
₹84,550.00
Overall Performance
Rising
% Change
5.78%
Gold Price
1 | February | 2025
₹82,510.00
28 | February | 2025
₹84,550.00
Highest Rate in Feb, 2025
₹86,540.00
Lowest Rate in Feb, 2025
₹82,510.00
Overall Performance
Rising
% Change
2.47%
Gold Price
1 | January | 2025
₹77,210.00
31 | January | 2025
₹82,410.00
Highest Rate in Jan, 2025
₹82,410.00
Lowest Rate in Jan, 2025
₹77,210.00
Overall Performance
Rising
% Change
6.73%
The gold rate in Thiruvananthapuram for 24 carat is at Rs 161,840 per 10 grams, down 3.06% from its previous close. The price of 1 gram gold rate today for 24 carat gold is Rs 16,184 per gm.
The 22 carat gold rate today is Rs 148,353.30 for 10 grams and Rs 14,835.33 for 1 gram.The price of 18 carat is Rs 121,380 per 10 grams and Rs 12,138 for 1 gram.
