Here you will find the gold rate today in Srinagar. The current price of 24-carat gold in Srinagar is Rs 161,630 per 10 gms, which is loss of 3.06% from the previous close.
GM
Today's Price
Yesterday's Price
Price Change
Change(%)
1
₹16,163
₹16,673
-₹510
-3.06
10
₹1,61,630
₹1,66,730
-₹5,100
-3.06
100
₹16,16,300
₹16,67,300
-₹51,000
-3.06
GM
Today's Price
Yesterday's Price
Price Change
Change(%)
1
₹14,816.08
₹15,283.58
-₹467.5
-3.06
10
₹1,48,160.8
₹1,52,835.8
-₹4,675
-3.06
100
₹14,81,608
₹15,28,358
-₹46,750
-3.06
GM
Today's Price
Yesterday's Price
Price Change
Change(%)
1
₹12,122.25
₹12,504.75
-₹382.5
-3.06
10
₹1,21,222.5
₹1,25,047.5
-₹3,825
-3.06
100
₹12,12,225
₹12,50,475
-₹38,250
-3.06
Date
18 Carat
22 Carat
24 Carat
2026-03-02
₹1,25,047.5
(3,195)
₹1,52,835.8
(3,905)
₹1,66,730
(4,260)
2026-03-01
₹1,21,852.5
(2,137.5)
₹1,48,930.8
(2,612.5)
₹1,62,470
(2,850)
2026-02-26
₹1,19,715
(1,447.5)
₹1,46,318.3
(1,769.2)
₹1,59,620
(1,930)
2026-02-25
₹1,21,162.5
(900)
₹1,48,087.5
(1,100)
₹1,61,550
(1,200)
2026-02-24
₹1,20,262.5
(1,305)
₹1,46,987.5
(1,595)
₹1,60,350
(1,740)
2026-02-23
₹1,21,567.5
(3,525)
₹1,48,582.5
(4,308.3)
₹1,62,090
(4,700)
Gold Price
1 | February | 2026
₹1,48,230.00
28 | February | 2026
₹1,59,620.00
Highest Rate in Feb, 2026
₹1,62,090.00
Lowest Rate in Feb, 2026
₹1,43,130.00
Overall Performance
Rising
% Change
7.68%
Gold Price
1 | January | 2026
₹1,36,080.00
31 | January | 2026
₹1,50,960.00
Highest Rate in Jan, 2026
₹1,70,470.00
Lowest Rate in Jan, 2026
₹1,36,080.00
Overall Performance
Rising
% Change
10.93%
Gold Price
1 | November | 2025
₹1,17,610.00
30 | November | 2025
₹1,21,650.00
Highest Rate in Nov, 2025
₹1,30,850.00
Lowest Rate in Nov, 2025
₹1,17,610.00
Overall Performance
Rising
% Change
3.44%
Gold Price
1 | September | 2025
₹1,05,130.00
30 | September | 2025
₹1,17,340.00
Highest Rate in Sep, 2025
₹1,17,340.00
Lowest Rate in Sep, 2025
₹1,05,130.00
Overall Performance
Rising
% Change
11.61%
Gold Price
1 | July | 2025
₹97,570.00
31 | July | 2025
₹98,830.00
Highest Rate in Jul, 2025
₹1,00,810.00
Lowest Rate in Jul, 2025
₹96,780.00
Overall Performance
Rising
% Change
1.29%
Gold Price
1 | June | 2025
₹95,930.00
30 | June | 2025
₹96,380.00
Highest Rate in Jun, 2025
₹1,00,470.00
Lowest Rate in Jun, 2025
₹95,770.00
Overall Performance
Rising
% Change
0.47%
Gold Price
1 | May | 2025
₹92,650.00
31 | May | 2025
₹95,930.00
Highest Rate in May, 2025
₹97,820.00
Lowest Rate in May, 2025
₹92,630.00
Overall Performance
Rising
% Change
3.54%
Gold Price
1 | April | 2025
₹89,330.00
30 | April | 2025
₹94,870.00
Highest Rate in Apr, 2025
₹97,560.00
Lowest Rate in Apr, 2025
₹89,330.00
Overall Performance
Rising
% Change
6.20%
Gold Price
1 | March | 2025
₹84,440.00
31 | March | 2025
₹89,330.00
Highest Rate in Mar, 2025
₹89,330.00
Lowest Rate in Mar, 2025
₹84,440.00
Overall Performance
Rising
% Change
5.79%
Gold Price
1 | February | 2025
₹82,400.00
28 | February | 2025
₹84,440.00
Highest Rate in Feb, 2025
₹86,430.00
Lowest Rate in Feb, 2025
₹82,400.00
Overall Performance
Rising
% Change
2.48%
Gold Price
1 | January | 2025
₹77,110.00
31 | January | 2025
₹82,300.00
Highest Rate in Jan, 2025
₹82,300.00
Lowest Rate in Jan, 2025
₹77,110.00
Overall Performance
Rising
% Change
6.73%
The gold rate in Srinagar for 24 carat is at Rs 161,630 per 10 grams, down 3.06% from its previous close. The price of 1 gram gold rate today for 24 carat gold is Rs 16,163 per gm.
The 22 carat gold rate today is Rs 148,160.80 for 10 grams and Rs 14,816.08 for 1 gram.The price of 18 carat is Rs 121,222.50 per 10 grams and Rs 12,122.25 for 1 gram.
