Gold Rate Today in Rajkot

4th March 2026
Mar 4, 2026
GOLD Rate in Rajkot ₹16,156 / gm 24 Carat-₹510GOLD Rate in Rajkot ₹14,809.67 / gm 22 Carat-₹467.5GOLD Rate in Rajkot ₹12,117 / gm 18 Carat-₹382.5

Here you will find the gold rate today in Rajkot. The current price of 24-carat gold in Rajkot is Rs 161,560 per 10 gms, which is loss of 3.06% from the previous close.

Today 24 Carat gold Price/gm in Rajkot (INR)

GM
Today's Price
Yesterday's Price
Price Change
Change(%)
1
₹16,156
₹16,666
-₹510
-3.06
10
₹1,61,560
₹1,66,660
-₹5,100
-3.06
100
₹16,15,600
₹16,66,600
-₹51,000
-3.06
Mar 04, 2026, 12:01 AM IST

Today 22 Carat gold Price/gm in Rajkot (INR)

GM
Today's Price
Yesterday's Price
Price Change
Change(%)
1
₹14,809.67
₹15,277.17
-₹467.5
-3.06
10
₹1,48,096.7
₹1,52,771.7
-₹4,675
-3.06
100
₹14,80,967
₹15,27,717
-₹46,750
-3.06
Mar 04, 2026, 12:01 AM IST

Today 18 Carat gold Price/gm in Rajkot (INR)

GM
Today's Price
Yesterday's Price
Price Change
Change(%)
1
₹12,117
₹12,499.5
-₹382.5
-3.06
10
₹1,21,170
₹1,24,995
-₹3,825
-3.06
100
₹12,11,700
₹12,49,950
-₹38,250
-3.06
Mar 04, 2026, 12:01 AM IST

Gold ETF

LIC MF Gold ETF - Regular Plan - Growth

1Y(%)94.58
3Y(%)192.30
5Y(%)258.02
Fund Size(Cr)1371.38
ER(%)0.41

UTI Gold Exchange Traded Fund - Regular Plan - Growth

1Y(%)94.30
3Y(%)192.39
5Y(%)253.38
Fund Size(Cr)4428.62
ER(%)0.51

ICICI Prudential Gold ETF - Regular Plan - Growth

1Y(%)94.18
3Y(%)189.82
5Y(%)252.79
Fund Size(Cr)25474.59
ER(%)0.50

Axis Gold Exchange Traded Fund - Regular Plan - Growth

1Y(%)93.98
3Y(%)188.96
5Y(%)252.57
Fund Size(Cr)5412.18
ER(%)0.56

Aditya Birla Sun Life Gold ETF - Regular Plan - Growth

1Y(%)94.22
3Y(%)189.86
5Y(%)252.25
Fund Size(Cr)2910.88
ER(%)0.47
gold Rate in Rajkot for Last 10 Days (10 GM)


Date
18 Carat
22 Carat
24 Carat
2026-03-02
₹1,24,995
(3,187.5)
₹1,52,771.7
(3,895.9)
₹1,66,660
(4,250)
2026-03-01
₹1,21,807.5
(2,137.5)
₹1,48,875.8
(2,612.5)
₹1,62,410
(2,850)
2026-02-26
₹1,19,670
(1,440)
₹1,46,263.3
(1,760)
₹1,59,560
(1,920)
2026-02-25
₹1,21,110
(900)
₹1,48,023.3
(1,100)
₹1,61,480
(1,200)
2026-02-24
₹1,20,210
(1,312.5)
₹1,46,923.3
(1,604.2)
₹1,60,280
(1,750)
2026-02-23
₹1,21,522.5
(3,525)
₹1,48,527.5
(4,308.3)
₹1,62,030
(4,700)

Month Wise gold Rate Trend In Rajkot

Trend of Gold Price in Rajkot, Feb 2026

Gold Price
1 | February | 2026
₹1,48,170.00
28 | February | 2026
₹1,59,560.00
Highest Rate in Feb, 2026
₹1,62,030.00
Lowest Rate in Feb, 2026
₹1,43,080.00
Overall Performance
Rising
% Change
7.69%

Trend of Gold Price in Rajkot, Jan 2026

Gold Price
1 | January | 2026
₹1,36,020.00
31 | January | 2026
₹1,50,900.00
Highest Rate in Jan, 2026
₹1,70,400.00
Lowest Rate in Jan, 2026
₹1,36,020.00
Overall Performance
Rising
% Change
10.94%

Trend of Gold Price in Rajkot, Nov 2025

Gold Price
1 | November | 2025
₹1,17,560.00
30 | November | 2025
₹1,21,600.00
Highest Rate in Nov, 2025
₹1,30,790.00
Lowest Rate in Nov, 2025
₹1,17,560.00
Overall Performance
Rising
% Change
3.44%

Trend of Gold Price in Rajkot, Sep 2025

Gold Price
1 | September | 2025
₹1,05,090.00
30 | September | 2025
₹1,17,300.00
Highest Rate in Sep, 2025
₹1,17,300.00
Lowest Rate in Sep, 2025
₹1,05,090.00
Overall Performance
Rising
% Change
11.62%

Trend of Gold Price in Rajkot, Jul 2025

Gold Price
1 | July | 2025
₹97,530.00
31 | July | 2025
₹98,790.00
Highest Rate in Jul, 2025
₹1,00,770.00
Lowest Rate in Jul, 2025
₹96,740.00
Overall Performance
Rising
% Change
1.29%

Trend of Gold Price in Rajkot, Jun 2025

Gold Price
1 | June | 2025
₹95,900.00
30 | June | 2025
₹96,340.00
Highest Rate in Jun, 2025
₹1,00,430.00
Lowest Rate in Jun, 2025
₹95,730.00
Overall Performance
Rising
% Change
0.46%

Trend of Gold Price in Rajkot, May 2025

Gold Price
1 | May | 2025
₹92,620.00
31 | May | 2025
₹95,890.00
Highest Rate in May, 2025
₹97,780.00
Lowest Rate in May, 2025
₹92,590.00
Overall Performance
Rising
% Change
3.53%

Trend of Gold Price in Rajkot, Apr 2025

Gold Price
1 | April | 2025
₹89,300.00
30 | April | 2025
₹94,840.00
Highest Rate in Apr, 2025
₹97,520.00
Lowest Rate in Apr, 2025
₹89,300.00
Overall Performance
Rising
% Change
6.20%

Trend of Gold Price in Rajkot, Mar 2025

Gold Price
1 | March | 2025
₹84,410.00
31 | March | 2025
₹89,290.00
Highest Rate in Mar, 2025
₹89,290.00
Lowest Rate in Mar, 2025
₹84,410.00
Overall Performance
Rising
% Change
5.78%

Trend of Gold Price in Rajkot, Feb 2025

Gold Price
1 | February | 2025
₹82,370.00
28 | February | 2025
₹84,410.00
Highest Rate in Feb, 2025
₹86,390.00
Lowest Rate in Feb, 2025
₹82,370.00
Overall Performance
Rising
% Change
2.48%

Trend of Gold Price in Rajkot, Jan 2025

Gold Price
1 | January | 2025
₹77,080.00
31 | January | 2025
₹82,270.00
Highest Rate in Jan, 2025
₹82,270.00
Lowest Rate in Jan, 2025
₹77,080.00
Overall Performance
Rising
% Change
6.73%

gold Rate Weekly and Monthly Trend in Rajkot (1 GM)

1 Week
1 Month
3 Months
6 Months

Best Gold Stocks in India

NSE
BSE
Mar 02, 2026, 04:01 PM IST
Company Name
LTP
Change
Change (%)
Kalyan Jewellers India
₹402.00
-7.95
-1.94
Thangamayil Jewellery
₹3,834.00
-128.1
-3.23
PC Jeweller
₹9.38
-0.53
-5.35
P N Gadgil Jewellers
₹532.20
-20.75
-3.75
Bluestone Jewellery and Lifestyle
₹443.10
5.55
1.27
Sky Gold and Diamonds
₹346.70
-14.8
-4.09
Senco Gold
₹305.05
-11.7
-3.69
Rajesh Exports
₹138.75
-6
-4.15
Goldiam International
₹346.50
-4.8
-1.37
D P Abhushan
₹1,148.90
-47.05
-3.93

gold pulse

Daily Updates on Gold Price in Rajkot

Gold Rate Today Latest Updates - Mar 3rd, 2026

The gold rate in Rajkot for 24 carat is at Rs 161,560 per 10 grams, down 3.06% from its previous close. The price of 1 gram gold rate today for 24 carat gold is Rs 16,156 per gm.

The 22 carat gold rate today is Rs 148,096.70 for 10 grams and Rs 14,809.67 for 1 gram.The price of 18 carat is Rs 121,170 per 10 grams and Rs 12,117 for 1 gram.

Gold Rate Today Latest Updates - Mar 2nd, 2026

The gold rate in Rajkot for 24 carat is at Rs 166,660 per 10 grams, up 2.62% from its previous close. The price of 1 gram gold rate today for 24 carat gold is Rs 16,666 per gm.

The 22 carat gold rate today is Rs 152,771.70 for 10 grams and Rs 15,277.17 for 1 gram.The price of 18 carat is Rs 124,995 per 10 grams and Rs 12,499.50 for 1 gram.

