Here you will find the gold rate today in Lakshadweep. The current price of 24-carat gold in Lakshadweep is Rs 162,930 per 10 gms, which is loss of 3.06% from the previous close.
GM
Today's Price
Yesterday's Price
Price Change
Change(%)
1
₹16,293
₹16,807
-₹514
-3.06
10
₹1,62,930
₹1,68,070
-₹5,140
-3.06
100
₹16,29,300
₹16,80,700
-₹51,400
-3.06
GM
Today's Price
Yesterday's Price
Price Change
Change(%)
1
₹14,935.25
₹15,406.42
-₹471.17
-3.06
10
₹1,49,352.5
₹1,54,064.2
-₹4,711.7
-3.06
100
₹14,93,525
₹15,40,642
-₹47,117
-3.06
GM
Today's Price
Yesterday's Price
Price Change
Change(%)
1
₹12,219.75
₹12,605.25
-₹385.5
-3.06
10
₹1,22,197.5
₹1,26,052.5
-₹3,855
-3.06
100
₹12,21,975
₹12,60,525
-₹38,550
-3.06
Date
18 Carat
22 Carat
24 Carat
2026-03-02
₹1,26,052.5
(3,217.5)
₹1,54,064.2
(3,932.5)
₹1,68,070
(4,290)
2026-03-01
₹1,22,835
(2,152.5)
₹1,50,131.7
(2,630.9)
₹1,63,780
(2,870)
2026-02-26
₹1,20,682.5
(1,455)
₹1,47,500.8
(1,778.4)
₹1,60,910
(1,940)
2026-02-25
₹1,22,137.5
(907.5)
₹1,49,279.2
(1,109.2)
₹1,62,850
(1,210)
2026-02-24
₹1,21,230
(1,320)
₹1,48,170
(1,613.3)
₹1,61,640
(1,760)
2026-02-23
₹1,22,550
(3,555)
₹1,49,783.3
(4,345)
₹1,63,400
(4,740)
Gold Price
1 | February | 2026
₹1,49,420.00
28 | February | 2026
₹1,60,910.00
Highest Rate in Feb, 2026
₹1,63,400.00
Lowest Rate in Feb, 2026
₹1,44,290.00
Overall Performance
Rising
% Change
7.69%
Gold Price
1 | January | 2026
₹1,37,170.00
31 | January | 2026
₹1,52,180.00
Highest Rate in Jan, 2026
₹1,71,840.00
Lowest Rate in Jan, 2026
₹1,37,170.00
Overall Performance
Rising
% Change
10.94%
Gold Price
1 | November | 2025
₹1,18,560.00
30 | November | 2025
₹1,22,630.00
Highest Rate in Nov, 2025
₹1,31,900.00
Lowest Rate in Nov, 2025
₹1,18,560.00
Overall Performance
Rising
% Change
3.43%
Gold Price
1 | September | 2025
₹1,05,980.00
30 | September | 2025
₹1,18,290.00
Highest Rate in Sep, 2025
₹1,18,290.00
Lowest Rate in Sep, 2025
₹1,05,980.00
Overall Performance
Rising
% Change
11.62%
Gold Price
1 | July | 2025
₹98,350.00
31 | July | 2025
₹99,630.00
Highest Rate in Jul, 2025
₹1,01,630.00
Lowest Rate in Jul, 2025
₹97,560.00
Overall Performance
Rising
% Change
1.30%
Gold Price
1 | June | 2025
₹96,710.00
30 | June | 2025
₹97,160.00
Highest Rate in Jun, 2025
₹1,01,280.00
Lowest Rate in Jun, 2025
₹96,540.00
Overall Performance
Rising
% Change
0.47%
Gold Price
1 | May | 2025
₹93,400.00
31 | May | 2025
₹96,700.00
Highest Rate in May, 2025
₹98,610.00
Lowest Rate in May, 2025
₹93,380.00
Overall Performance
Rising
% Change
3.53%
Gold Price
1 | April | 2025
₹90,050.00
30 | April | 2025
₹95,640.00
Highest Rate in Apr, 2025
₹98,340.00
Lowest Rate in Apr, 2025
₹90,050.00
Overall Performance
Rising
% Change
6.21%
Gold Price
1 | March | 2025
₹85,120.00
31 | March | 2025
₹90,050.00
Highest Rate in Mar, 2025
₹90,050.00
Lowest Rate in Mar, 2025
₹85,120.00
Overall Performance
Rising
% Change
5.79%
Gold Price
1 | February | 2025
₹83,060.00
28 | February | 2025
₹85,120.00
Highest Rate in Feb, 2025
₹87,130.00
Lowest Rate in Feb, 2025
₹83,060.00
Overall Performance
Rising
% Change
2.48%
Gold Price
1 | January | 2025
₹77,730.00
31 | January | 2025
₹82,960.00
Highest Rate in Jan, 2025
₹82,960.00
Lowest Rate in Jan, 2025
₹77,730.00
Overall Performance
Rising
% Change
6.73%
The gold rate in Lakshadweep for 24 carat is at Rs 162,930 per 10 grams, down 3.06% from its previous close. The price of 1 gram gold rate today for 24 carat gold is Rs 16,293 per gm.
The 22 carat gold rate today is Rs 149,352.50 for 10 grams and Rs 14,935.25 for 1 gram.The price of 18 carat is Rs 122,197.50 per 10 grams and Rs 12,219.75 for 1 gram.
The gold rate in Lakshadweep for 24 carat is at Rs 168,070 per 10 grams, up 2.62% from its previous close. The price of 1 gram gold rate today for 24 carat gold is Rs 16,807 per gm.
The 22 carat gold rate today is Rs 154,064.20 for 10 grams and Rs 15,406.42 for 1 gram.The price of 18 carat is Rs 126,052.50 per 10 grams and Rs 12,605.25 for 1 gram.