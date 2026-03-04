Here you will find the gold rate today in Gwalior. The current price of 24-carat gold in Gwalior is Rs 161,500 per 10 gms, which is loss of 3.02% from the previous close.
GM
Today's Price
Yesterday's Price
Price Change
Change(%)
1
₹16,150
₹16,653
-₹503
-3.02
10
₹1,61,500
₹1,66,530
-₹5,030
-3.02
100
₹16,15,000
₹16,65,300
-₹50,300
-3.02
GM
Today's Price
Yesterday's Price
Price Change
Change(%)
1
₹14,804.17
₹15,265.25
-₹461.08
-3.02
10
₹1,48,041.7
₹1,52,652.5
-₹4,610.8
-3.02
100
₹14,80,417
₹15,26,525
-₹46,108
-3.02
GM
Today's Price
Yesterday's Price
Price Change
Change(%)
1
₹12,112.5
₹12,489.75
-₹377.25
-3.02
10
₹1,21,125
₹1,24,897.5
-₹3,772.5
-3.02
100
₹12,11,250
₹12,48,975
-₹37,725
-3.02
Date
18 Carat
22 Carat
24 Carat
2026-03-02
₹1,24,897.5
(3,135)
₹1,52,652.5
(3,831.7)
₹1,66,530
(4,180)
2026-03-01
₹1,21,762.5
(1,867.5)
₹1,48,820.8
(2,282.5)
₹1,62,350
(2,490)
2026-02-26
₹1,19,895
(1,185)
₹1,46,538.3
(1,448.4)
₹1,59,860
(1,580)
2026-02-25
₹1,21,080
(870)
₹1,47,986.7
(1,063.4)
₹1,61,440
(1,160)
2026-02-24
₹1,20,210
(1,200)
₹1,46,923.3
(1,466.7)
₹1,60,280
(1,600)
2026-02-23
₹1,21,410
(3,457.5)
₹1,48,390
(4,225.8)
₹1,61,880
(4,610)
Gold Price
1 | February | 2026
₹1,48,120.00
28 | February | 2026
₹1,59,860.00
Highest Rate in Feb, 2026
₹1,61,880.00
Lowest Rate in Feb, 2026
₹1,43,040.00
Overall Performance
Rising
% Change
7.93%
Gold Price
1 | January | 2026
₹1,35,980.00
31 | January | 2026
₹1,50,850.00
Highest Rate in Jan, 2026
₹1,70,350.00
Lowest Rate in Jan, 2026
₹1,35,980.00
Overall Performance
Rising
% Change
10.94%
Gold Price
1 | November | 2025
₹1,17,530.00
30 | November | 2025
₹1,21,560.00
Highest Rate in Nov, 2025
₹1,30,750.00
Lowest Rate in Nov, 2025
₹1,17,530.00
Overall Performance
Rising
% Change
3.43%
Gold Price
1 | September | 2025
₹1,05,060.00
30 | September | 2025
₹1,17,260.00
Highest Rate in Sep, 2025
₹1,17,260.00
Lowest Rate in Sep, 2025
₹1,05,060.00
Overall Performance
Rising
% Change
11.61%
Gold Price
1 | July | 2025
₹97,500.00
31 | July | 2025
₹98,760.00
Highest Rate in Jul, 2025
₹1,00,750.00
Lowest Rate in Jul, 2025
₹96,700.00
Overall Performance
Rising
% Change
1.29%
Gold Price
1 | June | 2025
₹95,870.00
30 | June | 2025
₹96,310.00
Highest Rate in Jun, 2025
₹1,00,400.00
Lowest Rate in Jun, 2025
₹95,690.00
Overall Performance
Rising
% Change
0.46%
Gold Price
1 | May | 2025
₹92,590.00
31 | May | 2025
₹95,860.00
Highest Rate in May, 2025
₹97,760.00
Lowest Rate in May, 2025
₹92,570.00
Overall Performance
Rising
% Change
3.53%
Gold Price
1 | April | 2025
₹89,270.00
30 | April | 2025
₹94,810.00
Highest Rate in Apr, 2025
₹97,490.00
Lowest Rate in Apr, 2025
₹89,270.00
Overall Performance
Rising
% Change
6.21%
Gold Price
1 | March | 2025
₹84,390.00
31 | March | 2025
₹89,270.00
Highest Rate in Mar, 2025
₹89,270.00
Lowest Rate in Mar, 2025
₹84,390.00
Overall Performance
Rising
% Change
5.78%
Gold Price
1 | February | 2025
₹82,340.00
28 | February | 2025
₹84,390.00
Highest Rate in Feb, 2025
₹86,370.00
Lowest Rate in Feb, 2025
₹82,340.00
Overall Performance
Rising
% Change
2.49%
Gold Price
1 | January | 2025
₹77,060.00
31 | January | 2025
₹82,240.00
Highest Rate in Jan, 2025
₹82,240.00
Lowest Rate in Jan, 2025
₹77,060.00
Overall Performance
Rising
% Change
6.72%
The gold rate in Gwalior for 24 carat is at Rs 161,500 per 10 grams, down 3.02% from its previous close. The price of 1 gram gold rate today for 24 carat gold is Rs 16,150 per gm.
The 22 carat gold rate today is Rs 148,041.70 for 10 grams and Rs 14,804.17 for 1 gram.The price of 18 carat is Rs 121,125 per 10 grams and Rs 12,112.50 for 1 gram.
