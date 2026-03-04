Here you will find the gold rate today in Gangtok. The current price of 24-carat gold in Gangtok is Rs 162,200 per 10 gms, which is loss of 3.06% from the previous close.
GM
Today's Price
Yesterday's Price
Price Change
Change(%)
1
₹16,220
₹16,732
-₹512
-3.06
10
₹1,62,200
₹1,67,320
-₹5,120
-3.06
100
₹16,22,000
₹16,73,200
-₹51,200
-3.06
GM
Today's Price
Yesterday's Price
Price Change
Change(%)
1
₹14,868.33
₹15,337.67
-₹469.34
-3.06
10
₹1,48,683.3
₹1,53,376.7
-₹4,693.4
-3.06
100
₹14,86,833
₹15,33,767
-₹46,934
-3.06
GM
Today's Price
Yesterday's Price
Price Change
Change(%)
1
₹12,165
₹12,549
-₹384
-3.06
10
₹1,21,650
₹1,25,490
-₹3,840
-3.06
100
₹12,16,500
₹12,54,900
-₹38,400
-3.06
Date
18 Carat
22 Carat
24 Carat
2026-03-02
₹1,25,490
(3,202.5)
₹1,53,376.7
(3,914.2)
₹1,67,320
(4,270)
2026-03-01
₹1,22,287.5
(2,145)
₹1,49,462.5
(2,621.7)
₹1,63,050
(2,860)
2026-02-26
₹1,20,142.5
(1,447.5)
₹1,46,840.8
(1,769.2)
₹1,60,190
(1,930)
2026-02-25
₹1,21,590
(900)
₹1,48,610
(1,100)
₹1,62,120
(1,200)
2026-02-24
₹1,20,690
(1,312.5)
₹1,47,510
(1,604.2)
₹1,60,920
(1,750)
2026-02-23
₹1,22,002.5
(3,540)
₹1,49,114.2
(4,326.7)
₹1,62,670
(4,720)
Gold Price
1 | February | 2026
₹1,48,760.00
28 | February | 2026
₹1,60,190.00
Highest Rate in Feb, 2026
₹1,62,670.00
Lowest Rate in Feb, 2026
₹1,43,640.00
Overall Performance
Rising
% Change
7.68%
Gold Price
1 | January | 2026
₹1,36,560.00
31 | January | 2026
₹1,51,500.00
Highest Rate in Jan, 2026
₹1,71,070.00
Lowest Rate in Jan, 2026
₹1,36,560.00
Overall Performance
Rising
% Change
10.94%
Gold Price
1 | November | 2025
₹1,18,030.00
30 | November | 2025
₹1,22,080.00
Highest Rate in Nov, 2025
₹1,31,310.00
Lowest Rate in Nov, 2025
₹1,18,030.00
Overall Performance
Rising
% Change
3.43%
Gold Price
1 | September | 2025
₹1,05,510.00
30 | September | 2025
₹1,17,760.00
Highest Rate in Sep, 2025
₹1,17,760.00
Lowest Rate in Sep, 2025
₹1,05,510.00
Overall Performance
Rising
% Change
11.61%
Gold Price
1 | July | 2025
₹97,920.00
31 | July | 2025
₹99,180.00
Highest Rate in Jul, 2025
₹1,01,170.00
Lowest Rate in Jul, 2025
₹97,120.00
Overall Performance
Rising
% Change
1.29%
Gold Price
1 | June | 2025
₹96,280.00
30 | June | 2025
₹96,720.00
Highest Rate in Jun, 2025
₹1,00,830.00
Lowest Rate in Jun, 2025
₹96,110.00
Overall Performance
Rising
% Change
0.46%
Gold Price
1 | May | 2025
₹92,980.00
31 | May | 2025
₹96,270.00
Highest Rate in May, 2025
₹98,170.00
Lowest Rate in May, 2025
₹92,960.00
Overall Performance
Rising
% Change
3.54%
Gold Price
1 | April | 2025
₹89,650.00
30 | April | 2025
₹95,210.00
Highest Rate in Apr, 2025
₹97,910.00
Lowest Rate in Apr, 2025
₹89,650.00
Overall Performance
Rising
% Change
6.20%
Gold Price
1 | March | 2025
₹84,740.00
31 | March | 2025
₹89,640.00
Highest Rate in Mar, 2025
₹89,640.00
Lowest Rate in Mar, 2025
₹84,740.00
Overall Performance
Rising
% Change
5.78%
Gold Price
1 | February | 2025
₹82,690.00
28 | February | 2025
₹84,740.00
Highest Rate in Feb, 2025
₹86,740.00
Lowest Rate in Feb, 2025
₹82,690.00
Overall Performance
Rising
% Change
2.48%
Gold Price
1 | January | 2025
₹77,390.00
31 | January | 2025
₹82,590.00
Highest Rate in Jan, 2025
₹82,590.00
Lowest Rate in Jan, 2025
₹77,390.00
Overall Performance
Rising
% Change
6.72%
The gold rate in Gangtok for 24 carat is at Rs 162,200 per 10 grams, down 3.06% from its previous close. The price of 1 gram gold rate today for 24 carat gold is Rs 16,220 per gm.
The 22 carat gold rate today is Rs 148,683.30 for 10 grams and Rs 14,868.33 for 1 gram.The price of 18 carat is Rs 121,650 per 10 grams and Rs 12,165 for 1 gram.
