Here you will find the gold rate today in Gandhinagar. The current price of 24-carat gold in Gandhinagar is Rs 161,560 per 10 gms, which is loss of 3.06% from the previous close.
GM
Today's Price
Yesterday's Price
Price Change
Change(%)
1
₹16,156
₹16,666
-₹510
-3.06
10
₹1,61,560
₹1,66,660
-₹5,100
-3.06
100
₹16,15,600
₹16,66,600
-₹51,000
-3.06
GM
Today's Price
Yesterday's Price
Price Change
Change(%)
1
₹14,809.67
₹15,277.17
-₹467.5
-3.06
10
₹1,48,096.7
₹1,52,771.7
-₹4,675
-3.06
100
₹14,80,967
₹15,27,717
-₹46,750
-3.06
GM
Today's Price
Yesterday's Price
Price Change
Change(%)
1
₹12,117
₹12,499.5
-₹382.5
-3.06
10
₹1,21,170
₹1,24,995
-₹3,825
-3.06
100
₹12,11,700
₹12,49,950
-₹38,250
-3.06
Date
18 Carat
22 Carat
24 Carat
2026-03-02
₹1,24,995
(3,187.5)
₹1,52,771.7
(3,895.9)
₹1,66,660
(4,250)
2026-03-01
₹1,21,807.5
(2,137.5)
₹1,48,875.8
(2,612.5)
₹1,62,410
(2,850)
2026-02-26
₹1,19,670
(1,440)
₹1,46,263.3
(1,760)
₹1,59,560
(1,920)
2026-02-25
₹1,21,110
(900)
₹1,48,023.3
(1,100)
₹1,61,480
(1,200)
2026-02-24
₹1,20,210
(1,312.5)
₹1,46,923.3
(1,604.2)
₹1,60,280
(1,750)
2026-02-23
₹1,21,522.5
(3,525)
₹1,48,527.5
(4,308.3)
₹1,62,030
(4,700)
Gold Price
1 | February | 2026
₹1,48,170.00
28 | February | 2026
₹1,59,560.00
Highest Rate in Feb, 2026
₹1,62,030.00
Lowest Rate in Feb, 2026
₹1,43,080.00
Overall Performance
Rising
% Change
7.69%
Gold Price
1 | January | 2026
₹1,36,020.00
31 | January | 2026
₹1,50,900.00
Highest Rate in Jan, 2026
₹1,70,400.00
Lowest Rate in Jan, 2026
₹1,36,020.00
Overall Performance
Rising
% Change
10.94%
Gold Price
1 | November | 2025
₹1,17,560.00
30 | November | 2025
₹1,21,600.00
Highest Rate in Nov, 2025
₹1,30,790.00
Lowest Rate in Nov, 2025
₹1,17,560.00
Overall Performance
Rising
% Change
3.44%
Gold Price
1 | September | 2025
₹1,05,090.00
30 | September | 2025
₹1,17,300.00
Highest Rate in Sep, 2025
₹1,17,300.00
Lowest Rate in Sep, 2025
₹1,05,090.00
Overall Performance
Rising
% Change
11.62%
Gold Price
1 | July | 2025
₹97,530.00
31 | July | 2025
₹98,790.00
Highest Rate in Jul, 2025
₹1,00,770.00
Lowest Rate in Jul, 2025
₹96,740.00
Overall Performance
Rising
% Change
1.29%
Gold Price
1 | June | 2025
₹95,900.00
30 | June | 2025
₹96,340.00
Highest Rate in Jun, 2025
₹1,00,430.00
Lowest Rate in Jun, 2025
₹95,730.00
Overall Performance
Rising
% Change
0.46%
Gold Price
1 | May | 2025
₹92,620.00
31 | May | 2025
₹95,890.00
Highest Rate in May, 2025
₹97,780.00
Lowest Rate in May, 2025
₹92,590.00
Overall Performance
Rising
% Change
3.53%
Gold Price
1 | April | 2025
₹89,300.00
30 | April | 2025
₹94,840.00
Highest Rate in Apr, 2025
₹97,520.00
Lowest Rate in Apr, 2025
₹89,300.00
Overall Performance
Rising
% Change
6.20%
Gold Price
1 | March | 2025
₹84,410.00
31 | March | 2025
₹89,290.00
Highest Rate in Mar, 2025
₹89,290.00
Lowest Rate in Mar, 2025
₹84,410.00
Overall Performance
Rising
% Change
5.78%
Gold Price
1 | February | 2025
₹82,370.00
28 | February | 2025
₹84,410.00
Highest Rate in Feb, 2025
₹86,390.00
Lowest Rate in Feb, 2025
₹82,370.00
Overall Performance
Rising
% Change
2.48%
Gold Price
1 | January | 2025
₹77,080.00
31 | January | 2025
₹82,270.00
Highest Rate in Jan, 2025
₹82,270.00
Lowest Rate in Jan, 2025
₹77,080.00
Overall Performance
Rising
% Change
6.73%
The gold rate in Gandhinagar for 24 carat is at Rs 161,560 per 10 grams, down 3.06% from its previous close. The price of 1 gram gold rate today for 24 carat gold is Rs 16,156 per gm.
The 22 carat gold rate today is Rs 148,096.70 for 10 grams and Rs 14,809.67 for 1 gram.The price of 18 carat is Rs 121,170 per 10 grams and Rs 12,117 for 1 gram.
The gold rate in Gandhinagar for 24 carat is at Rs 166,660 per 10 grams, up 2.62% from its previous close. The price of 1 gram gold rate today for 24 carat gold is Rs 16,666 per gm.
The 22 carat gold rate today is Rs 152,771.70 for 10 grams and Rs 15,277.17 for 1 gram.The price of 18 carat is Rs 124,995 per 10 grams and Rs 12,499.50 for 1 gram.