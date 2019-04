Lok Sabha elections 2019: Phase 1 date, constituencies and candidates list – All you need to know about April 11 poll

Check full list of 91 constituencies and candidates going to polls in first phase of Lok Sabha election

India will go to polls in seven phases from April 11 to May 19. The Election Commission of India has made elaborate arrangements for the smooth conduct of the world’s largest democratic exercise. In the first phase, a total of 91 constituencies spread across 20 states will vote to elect their MPs. Prominent leaders whose fate will be sealed on April 11 include BJP’s Nitin Gadkari (Nagpur), VK Singh (Ghaziabad), Mahesh Sharma (Noida), Kiren Rijiju (Arunachal West), RLD’s Ajit Singh (Muzaffarnagar), LJP’s Chirag Paswan (Jamui) and Congress’ Harish Rawat (Nainital-Udhamsingh Nagar).

Here is the complete list of 91 Lok Sabha constituencies and candidates where polling will take place on April 11:

Uttar Pradesh: Full Candidates List (8 seats)

Ghaziabad: VK SIngh (BJP), Dolly Sharma (Congress), Suresh Bansal (Samajwadi Party)

Gautam Buddha Nagar: Mahesh Sharma (BJP), Arvind Kumar Singh (Congress), Satbeer Nagar (BSP)

Baghpat: Satyapal Singh (BJP), Jayant Choudhary (RLD)

Kairana: Pradeep Choudhary (BJP), Tabassum Hassan (Samajwadi Party), Harendra Malik (Congress)

Meerut: Rajendra Agarwal (BJP), Hazi Mohammad Yakoob (BSP), Harendra Agarwal (Congress)

Bijnor: Kunwar Bharatendra Singh (BJP), Naseemuddin Siddiqui (Congress), Malook Naagar (BSP)

Saharanpur: Raghav Lakhanpal (BJP), Imran Masood (Congress), Hazi Fazalur Rahman (BSP)

Muzaffarnagar: Sanjeev Kumar Balyan (BJP), Ajit Singh (RLD)

Bihar: Full Candidates List (4 seats)

Gaya: Jitan Ram Manjhi (HAM), Vijay Kumar Manjhi (JD-U), Dilip Kumar (BSP)

Aurangabad: Sushil Kumar Singh (BJP), Upendra Prasad (HAM)

Jamui: Chirag Paswan (LJP), Bhudeo Choudhary (RLSP)

Nawada: Chandan Kumar (LJP), Vibha Devi (RJD)

Maharashtra: Full Candidates List (7 seats)

Nagpur: Nitin Gadkari (BJP), Nana Patole (Congress)

Wardha: Ramdas Chandrabhanji Tadas (BJP), Charulata Khajansing Tokas (Congress), Shaileshkumar Premkishorji Agrawal (BSP)

Ramtek: Krupal Balaji Tumane (Shiv Sena), Kishore Uttamrao Gajbhiye (Congress), Subhash Dharamdas Gajbhiye (BSP)

Bhandara-Gondiya: Sunil Mendhe (BJP), Nana Panchbudhe (NCP)

Chandrapur: Hansraj Gangaram Ahir (BJP), Balubhau alias Suresh Narayan Dhanorkar (Congress), Sushil Segoji Wasnik (BSP)

Yavatmal-Washim: Bhavana Gawali (Shiv Sena), Manikrao Thakre (Congress), Arun Sakharam Kinwatkar (BSP), Parashram Bhaosing Ade (BJP rebel who is contesting as an independent candidate)

Gadchiroli-Chimur: Ashok Mahadevrao Nete (BJP), Namdev Dalluji Usendi (Congress)

Assam: Full Candidates List (4 seats)

Tezpur: Pallab Lochan Das (BJP), MGVK Bhanu (Congress)

Kaliabor: Mani Madhab Mahatnta (AGP), Gaurav Gogoi (Congress)

Dibrugarh: Rameswar Teli (BJP), Paban Singh Ghatowar (Congress)

Jorhat: Tapan Gogoi (BJP), Sushanta Borgohain (Congress)

Uttarakhand: Full Candidates List (5 seats)

Tehri Garhwal: Mala Rajya Laxmi Shah (BJP), Pritam Singh (Congress), Satyapal (BSP), Rajendra Purohit (CPI-M)

Almora: Ajay Tamta (BJP), Pradeep Tamta (Congress)

Nainital-Udhamsingh Nagar: Ajay Bhatt (BJP), Harish Rawat (Congress)

Haridwar: Ramesh Pokhriyal (BJP), Ambrish Kumar (Congress)

Garhwal: Tirath Singh Rawat (BJP), Manish Khanduri (Congress)

Odisha: Full Candidates List (4 seats)

Kalahandi: Basanta Kumar Panda (BJP), Bhakta Charan Das (Congress), Pushpendra Singh Deo (BJD)

Koraput: Jayaram Pangi (BJP), Saptagiri Ulka (Congress), Kaushalya Hikaka (BJD)

Berhampur: Brughu Baxipatra (BJP), V Chandrasekhar Naidu (Congress), Chandrasekhar Sahu (BJP)

Nabrangpur: Balabhadra Majhi (BJP), Pradeep Majhi (Congress), Mesh Majhi (BJD)

Arunachal Pradesh: Full Candidates List (2 seats)

Arunachal East: Tapir Gao (BJP), James Lowangcha Wanglet (Congress), Mongol Yomso (PPA)

Arunachal West: Kiren Rijiju (BJP), Nabam Tuki (Congress), Subu Kechi (PPA)

Jammu and Kashmir: Full Candidates List (2 seats)

Jammu: Jugal Kishore Sharma (BJP), Raman Bhalla (Congress)

Baramulla: MM War (BJP), Haji Farooq Mir (Congress), Qayoom Wani (PDP)

Meghalaya: Full Candidates List (2 seats)

Tura: Rikman G Momim (BJP), Mukul M Sangma (Congress)

Shillong: Sanbor Shullai (BJP), Vincent H Pala (Congress)

Manipur: Full Candidate List (1 seat)

Outer Manipur: Houlim Shokhopao Mate (BJP), K James (Congress), Angam Karung Kom (NCP), Lorho S. Pfoze (Naga Peoples Front), Ashang Kasar (North East India Development Party), Hangkhanpau Taithul (JD-U), Thangminlien Kipgen (National People’s Party)

West Bengal: Full Candidates List (2 seats)

Coochbehar: Paresh Chandra Adhikary (TMC), Nisith Pramanik (BJP), Priya Roy Chowdhury (Congress)

Alipurduars: Dasrath Tirkey (TMC), John Barla (BJP), Mohan Lal Basumata (Congress)

Chhattisgarh: Full Candidate List (1 seat)

Bastar: Dipak Baij (Congress), Baiduram Kashyap (BJP)

Tripura West (1 seat)

Pratima Bhaumik (BJP), Subal Bhowmick (Congress)

Mizoram (1 seat)

Nirupam Chakma (BJP), CL Ruala (Congress), C Lalrosanga (MNF), Lalnghinglova Hmar (ZPM)

Nagaland (1 seat)

Tokheho Yepthomi (NDPP), Hayithung Tungoe (NPP), KL Chishi (Congress)

Sikkim (1 seat)

Laten Tshering Sherpa (BJP), Bharat Basnett (Congress), Prem Das Rai (SDF)

Lakshadweep (1 seat)

Abdul Khader Haji (BJP), Mohammed Sadique (JD-U), Muhammed Hamdulla Sayeed (Congress), Mohammed Faizal PP (NCP), Sherif Khan (CPI-M), Ali Akbar Konjando (CPI)

Andaman and Nicobar Islands (1 seat)

Vishal Jolly (BJP), Ayan Mandal (TMC)

Andhra Pradesh: Full Candidates List (25 seats)

Aruku: Kishore Chandra Deo (TDP), KVV Satyanarayan Reddy (BJP) Sruthi V Devi (Congress), Madhavi (YSR)

Srikakulam: K Ram Mohan Naidu (TDP), Perla Sambamurti (BJP), Dola Jaganmohan Rao (Congress), Duvvada Srinivas (YSR)

Vizianagaram: Ashok Gajapathi Raju (TDP), P Sanyasi Raju (BJP), Yedla Adiraju (Congress), Bellani Chandrasekhar (YSR)

Visakhapatnam: MV Sribharat (TDP), D Purandeshwari (BJP), Ramana Kumari Pedada (Congress) MVV Satyanarayana (YSR)

Anakapalli: Adari Anand (TDP), Gandi Venkata Satyanarayana (BJP), Sreeram Murthy (Congress, Venkata Satyavathi (YSR)

Kakinada: Chalamalasetti Sunil (TDP),Yalla Venkata Ramamohana Rao (BJP), MM Pallam Raju (Congress), Vanga Geetha (YSR)

Amalapuram: GMC Balayogi (TDP), AyyajiVema Manepalli (BJP), Janga Gowtham (Congress), Chinta Anuradha (YSR)

Rajahmundry: Maganti Roopa (TDP), Satya Gopinath Dasparavasthu (BJP), Nalluri Vijaya Srinivasa Rao (Congress), Margani Bharath (YSR)

Narsapuram: Vetukuri Venkata Shiva Rama Raju (TDP), Paidikonda Manikyalarao (BJP), Kanumuri Bapiraju (Congress), K Raghurama Krishnam Raju (YSR)

Eluru: Maganti Venkateswara Rao (TDP), Chinnam Ramkotaya (BJP), Jetti Gurunadha Rao (Congress), Kotagiri Sridhar (YSR)

Machilipatnam: Konakalla Narayana (TDP), Gudivaka Ramanjaneyulu (BJP), Gollu Krishna (Congress), Vallabhaneni Bala Souri (YSR)

Vijayawada: Kesineni Srinivas alias Nani (TDP), Dilip Kumar Kilaru (BJP), Naraharasetti Narsimha Rao (Congress), Potluri Vara Prasad (YSR)

Guntur: Galla Jayadev (TDP), ValluruJayaprakash Narayana (BJP), Shaik Mastan Vali (Congress), Modugula Venugopal Reddy (YSR)

Narasaraopet: Rayapati Sambasiva Rao (TDP), Kanna Lakshminarayana (BJP), Pakkala Suribabu (Congress), Lavu Krishnadevarayulu (YSR)

Bapatla: Sriram Malyadri (TDP), Challagali Kishore Kumar (BJP), Jesudasu Seelam (Congress), Nandigam Suresh (YSR)

Ongole: Sidda Raghava Rao (TDP), Thogunta Srinivas (BJP), SDJM Prasad (Congress), Magunta Srinivasulu Reddy (YSR)

Nandyal: Mandra Shivanad Reddy (TDP), AdinarayanaInti (BJP), J Lakshmi Narasimha Yadav (Congress), P Brahmananda Reddy (YSR)

Kurnool: Kotla Surya Prakash Reddy (TDP), PV Parthasarthi (BJP), Ahmed Ali Khan (Congress), Sanjeev Kumar (YSR)

Anantapur: JC Pavan Reddy (TDP), HamsaDevineni (BJP), Kuncham Rajeev Reddy (Congress), Talari Rangaiah (YSR)

Hindupur: Nimmala Kristappa (TDP), Pogala Venkata Parthasarthi (BJP), KT Sreedhar (Congress), Gorantla Madav (YSR)

Kadapa: Adinarayana Reddy (TDP), Singa Reddy Ramchandra Reddy (BJP), Gundalakunta Sreeramalu (Congress), YS Avinash Reddy (YSR)

Nellore: Beedha Masthan Rao (TDP), Suresh Reddy Sannapareddy (BJP), Chevuru Devakumar Reddy (Congress), Adala Prabhakar Reddy (YSR)

Tirupati: Panabaka Lakshmi (TDP), Bommi Sri Hari Rao (BJP), Chinta Mohan (Congress), Balle Durgaprasad (YSR)

Rajampet: DA Sathya Prabha (TDP), Pappireddi Maheswara Reddy (BJP), Mohd Shahjahan Basha (Congress), PV Midun Reddy (YSR)

Chittoor: Siva Prasad (TDP), Jayaram Duggani (BJP), Cheemala Rangappa (Congress), Reddppa (YSR)

Telangana: Full Candidates List (17 seats)

Adilabad: Soyam Babu Rao (BJP), Ramesh Rathod (Congress), Godam Nagesh (TRS)

Peddapalle: S Kumar (BJP), A Chandra Sekhar (Congress), Borlakunta Venkatesh Nethani (TRS)

Karimnagar: Bandi Sanjay (BJP), Ponnam Prabhakar (Congress), Boinapalli Vinod Kumar (TRS)

Nizamabad: D Aravind (BJP), Madhu Yashki Goud (Congress), Kalvakuntla Kavitha (TRS)

Zahirabad: Banala Laxma Reddy (BJP), K Madan Mohan Rao (Congress), Bheemrao Basanthrao Patil (TRS)

Medak: Raghunanadan Rao (BJP), Gali Anil Kumar (Congress), Kotha Prabhakar Reddy (TRS)

Malkajgiri: N Ramchandra Rao (BJP), A Revanth Reddy (Congress), Marri Rajashekar Reddy (TRS)

Secunderabad: G Kishan Reddy (BJP), M Anjan Kumar Yadav (Congress), Talasani Saikiran Yadav (TRS)

Hyderabad: Bhagwanth Rao (BJP), Firoz Khan (Congress), Asaduddin Owaisi (AIMIM)

Chevella: B Janardhan Reddy (BJP), Konda Vishveshwar Reddy (Congress), G Ranjith Reddy (TRS)

Mahbubnagar: DK Aruna (BJP), Ch Vamshichand Reddy (Congress) Manne Srinivas Reddy (TRS)

Nagarkurnool: Kum. Bangaru Shruthi (BJP), Mallu Ravi (Congress), P Ramulu (TRS)

Nalgonda: Garlapati Jithender Kumar (BJP), N Uttam Kumar Reddy (Congress), Vemireddy Narasimha Reddy (TRS)

Bhongir: PV Shamsunder Rao (BJP), Komatireddy Venkat Reddy (Congess), Boora Narsaiah Goud (TRS)

Warangal: Chinta Sambamurthy (BJP), Dommati Sambaiah (Congress), Pasunuri Dayakar (TRS)

Mahabubabad: Jatothu Hussain Naik (BJP), Porika Balram Naik (Congress), Malothu Kavitha (TRS)

Khammam: Vasudev Rao (BJP), Renuka Choudhary (Congress), Nama Nageswara Rao (TRS)

The remaining six phases of the Lok Sabha elections will be held on April 18, April 23, April 29, May 6, May 12 and May 19. The counting of votes will be done on May 23. The tenure of the 16th Lok Sabha expires on June 3.