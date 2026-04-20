Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw recently visited Bhubaneswar Railway Station to review the ongoing redevelopment work under the Amrit Bharat Station Scheme. The minister inspected the renovated facilities and interacted with passengers to understand their experience.
“Bhubaneswar station is well-designed, with a spacious elevated waiting area and an airport-like concourse. It offers excellent facilities for passengers. These facilities are designed for 50 years. Passengers I spoke to said it has made commuting much easier,” he shared.
What can passengers expect?
The redeveloped Bhubaneswar Railway Station now offers a range of modern, passenger-friendly facilities. Commuters can expect a spacious and well-designed waiting area, along with an elevated concourse that allows easy movement across the station.
The layout is similar to an airport, providing better comfort, improved space, and a smoother travel experience. The upgraded station is designed to make commuting more convenient while meeting the needs of passengers for years to come.
Amrit Bharat Station Scheme: Over 1,300 Railway Stations to be modernised — Full List
The Amrit Bharat Station Scheme by Indian Railways is an initiative aimed at redeveloping and modernising railway stations across the country.
Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw said that more than 1,300 railway stations are being upgraded under this scheme. The goal is to improve infrastructure and provide better facilities for passengers.
|S.No.
|State
|Count
|Name of Stations
|1
|Andhra Pradesh
|72
|Adoni, Anakapalle, Anantapur, Anaparthi , Araku, Bapatla , Bhimavaram Town , Bobbili Jn, Chipurupalli, Chirala, Chittoor, Cuddapah, Cumbum, Dharmavaram, Dhone, Donakonda, Duvvada, Elamanchili , Eluru, Giddalur, Gooty, Gudivada , Gudur, Gunadala , Guntur, Hindupur, Ichchpuram, Kadiri, Kakinada Town , Kottavalasa, Kuppam, Kurnool city , Macherla, Machilipatnam , Madanapalli Road, Mangalagiri, Markapuram Road, Matralayam Road, Nadikude Jn, Nandyal, Narasaraopet,
Narsapur , Naupada Jn, Nellore, Nidadavolu, Ongole, Pakala, Palasa, Parvatipuram, Piduguralla, Piler, Rajampet, Rajamundry, Rayanapadu , Renigunta, Repalle, Samalkot , Sattenapalle, Simhachalam, Singaraykonda, Sri Kalahasti, Srikakulam Road, Sullurpeta, Tadepalligudem, Tadipatri, Tenali , Tirupati, Tuni , Vijayawada, Vinukonda, Vishakhapatnam, Vizianagaram Jn
|2
|Arunachal Pradesh
|1
|Naharalagun (Itanagar)
|3
|Assam
|49
|Amguri, Arunachal, Chaparmukh, Dhemaji, Dhubri, Dibrugarh, Diphu, Duliajan, Fakiragram Jn., Gauripur, Gohpur, Golaghat, Gosai gaon hat, Haibargaon, Harmuti, Hojai, Jagiroad, Jorhat Town, Kamakhya, Kokrajhar, Lanka, Ledo, Lumding, Majbat, Makum Jn, Margherita, Mariani, Murkeongselek, Naharkatiya, Nalbari, Namrup, Narangi, New Bongaigaon, New Haflong, New Karimganj, New Tinsukia, North Lakhimpur, Pathsala, Rangapara North, Rangiya Jn, Sarupathar, Sibsagar Town, Silapathar, Silchar, Simaluguri, Tangla, Tinsukia, Udalguri, Viswanath Chariali
|4
|Bihar
|86
|Anugraha Narayan Road, Ara, Bakhtiyarpur, Banka, Banmankhi, Bapudham Motihari, Barauni, Barh, Barsoi Jn, Begusarai, Bettiah, Bhabua Road, Bhagalpur, Bhagwanpur, Bihar Sharif, Bihiya, Bikramganj, Buxar, Chausa, Chhapra, Dalsingh Sarai, Darbhanga, Dauram Madhepura, Dehri On Sone, Dholi, Dighwara, Dumraon, Durgauti, Fatuha, Gaya, Ghorasahan, Guraru, Hajipur Jn, Jamalpur, Jamui, Janakpur Road, Jaynagar, Jehanabad, Kahalgaon, Karhagola Road, Khagaria Jn, Kishanganj, Kudra, Labha, Laheria Sarai, Lakhisarai, Lakhminia, Madhubani, Maheshkhunt, Mairwa, Mansi Jn, Munger, Muzaffarpur, Nabinagar Road, Narkatiaganj, Naugachia, Paharpur, Piro, Pirpainti, Rafiganj, Raghunathpur, Rajendra Nagar, Rajgir, Ram Dayalu Nagar, Raxaul, Sabaur, Sagauli, Saharsa, Sahibpur Kamal, Sakri, Salauna, Salmari, Samastipur, Sasaram, Shahpur Patoree, Shivanarayanpur, Simri Bakhtiyarpur, Simultala, Sitamarhi, Siwan, Sonpur Jn., Sultanganj, Supaul, Taregna, Thakurganj, Thawe
|5
|Chattisgarh
|32
|Akaltara, Ambikapur, Baikunthpur Road, Balod, Baradwar, Belha, Bhanupratappur, Bhatapara, Bhilai, Bhilai Nagar, Bhilai Power House, Bilaspur, Champa, Dallirajhara, Dongargarh, Durg, Hathbandh, Jagdalpur, Janjgir Naila, Korba, Mahasamund, Mandir Hasaud, Marauda, Nipania, Pendra Road, Raigarh, Raipur, Rajnandgaon, Sarona, Tilda-Neora, Urkura, Uslapur
|6
|Delhi
|13
|Adarshnagar Delhi, Anand Vihar, Bijwasan, Delhi, Delhi Cantt., Delhi Sarai Rohilla, Delhi Shahadra, Hazrat Nizamuddin, Narela, New Delhi, Sabzi Mandi, Safdarjung, Tilak Bridge
|7
|Goa
|2
|Sanvordem, Vasco-da-gama
|8
|Gujarat
|87
|Ahmedabad, Anand, Ankleshwar, Asarva, Bardoli, Bhachau, Bhaktinagar, Bhanvad, Bharuch, Bhatiya, Bhavnagar, Bhestan, Bhildi, Bilimora (NG), Bilimora Jn, Botad Jn., Chandlodia, Chorvad Road, Dabhoi Jn, Dahod, Dakor, Derol, Dhrangadhra, Dwarka, Gandhidham, Godhra Jn, Gondal, Hapa, Himmatnagar, Jam Jodhpur, Jamnagar, Jamwanthali, Junagadh, Kalol, Kanalus Jn., Karamsad, Keshod, Khambhaliya, Kim, Kosamba Jn., Lakhtar, Limbdi, Limkheda, Mahemadabad & Kheda road, Mahesana, Mahuva, Maninagar, Mithapur, Miyagam Karjan, Morbi, Nadiad, Navsari, New Bhuj, Okha, Padadhari, Palanpur, Palitana, Patan, Porbandar, Pratapnagar, Rajkot, Rajula Jn., Sabarmati (BG & MG), Sachin, Samakhiyali, Sanjan, Savarkundla, Sayan, Siddhpur, Sihor Jn., Somnath, Songadh, Surat, Surendranagar, Than, Udhna, Udvada, Umargaon Road, Unjha, Utran, Vadodara, Vapi, Vatva, Veraval, Viramgam, Vishvamitri Jn., Wankaner
|9
|Haryana
|29
|Ambala Cantt., Ambala City, Bahadurgarh, Ballabhgarh, Bhiwani Jn, Charkhi Dadri, Faridabad, Faridabad NT, Gohana, Gurugram, Hisar, Hodal, Jind, Kalka, Karnal, Kosli, Kurukshetra, Mahendragarh, Mandi Dabwali, Narnaul, Narwana, Palwal, Panipat, Pataudi Road, Rewari, Rohtak, Sirsa, Sonipat, Yamunanagar Jagadhari
|10
|Himachal Pradesh
|3
|Amb Andaura, Baijnath Paprola, Palampur
|11
|Jharkhand
|57
|Balsiring, Bano, Barajamda Jn, Barkakana, Basukinath, Bhaga , Bokaro Steel City , Chaibasa, Chakradharpur, Chandil, Chandrapura, Daltonganj, Dangoaposi, Deoghar, Dhanbad, Dumka, Gamharia, Gangaghat, Garhwa Road, Garhwa Town, Ghatsila, Giridih, Godda, Govindpur Road, Haidarnagar, Hatia, Hazaribagh Road, Jamtara, Japla, Jasidih, Katrasgarh, Koderma, Kumardhubi, Latehar, Lohardaga, Madhupur, Manoharpur, Muhammadganj, Muri, N.S.C.B. Gomoh, Nagaruntari, Namkom, Orga, Pakur, Parasnath, Piska, Rajkharswan, Rajmahal, Ramgarh Cant, Ranchi, Sahibganj, Sankarpur, Silli, Sini, Tatanagar, Tatisilwai, Vidyasagar
|12
|Karnataka
|55
|Almatti, Alnavar, Arsikere Junction, Badami, Bagalkot, Ballary, Bangalore Cantt., Bangarpet, Bantawala, Belagavi, Bidar, Bijapur, Chamaraja Nagar, Channapatna, Channasandra, Chikkamagaluru, Chitradurga, Davangere, Dharwad, Dodballapur, Gadag, Gangapur Road, Ghataprabha, Gokak Road, Harihar, Hassan, Hosapete, Kalaburagi, Kengeri, Kopal, Krantivira Sangolli Rayanna (Bengaluru Station), Krishnarajapuram, Malleswaram, Malur, Mandya, Mangalore Central, Mangalore Jn., Munirabad, Mysore, Raichur, Ramanagaram, Ranibennur, Sagar Jambagaru, Sakleshpur, Shahabad, Shivamogga Town, Shree Siddharoodha Swamiji Hubballi Jn, Subramanya Road, Talguppa, Tiptur, Tumakuru, Wadi, Whitefield, Yadgir, Yesvantpur
|13
|Kerala
|34
|Alappuzha , Angadippuram, Angamali For Kaladi , Chalakudi , Changanassery, Chengannur , Chirayinikil, Ernakulam, Ernakulam Town, Ettumanur, Ferok, Guruvayur , Kasargod, Kayankulam , Kollam, Kozhikode, Kuttippuram, Mavelikara, Neyyatinkara , Nilambur Road, Ottappalam, Parappanangadi, Payyanur, Punalur, Shoranur Jn., Thalassery, Thiruvananthapuram, Thrisur, Tirur, Tiruvalla , Tripunithura, Vadakara, Varkala, Wadakancheri
|14
|Madhya Pradesh
|80
|Akodia, Amla, Anuppur, Ashoknagar, Balaghat, Banapura, Bargawan, Beohari, Berchha, Betul, Bhind, Bhopal, Bijuri, Bina, Biyavra Rajgarh, Chhindwara, Dabra,
Damoh, Datia, Dewas, Gadarwara, Ganjbasoda, Ghoradongri, Guna, Gwalior, Harda, Harpalpur, Hoshangabad, Indore, Itarsi Jn., Jabalpur, Junnor Deo, Kareli, Katni Jn, Katni Murwara, Katni South, Khachrod, Khajuraho, Khandwa, Khirkiya, LaxmiBai Nagar, Maihar, Maksi, Mandlafort, Mandsaur, MCS Chhatarpur, Meghnagar, Morena, Multai, Nagda, Nainpur, Narsinghpur, Neemuch, Nepanagar, Orchha, Pandhurna, Pipariya, Ratlam, Rewa, Ruthiyai, Sanchi, Sant Hirdaram Nagar, Satna, Saugor, Sehore, Seoni, Shahdol, Shajapur, Shamgarh, Sheopur Kalan, Shivpuri, Shridham, Shujalpur, Sihora Road, Singrauli, Tikamgarh, Ujjain, Umaria, Vidisha, Vikramgarh Alot
|15
|Maharashtra
|123
|Ahmednagar, Ajni (Nagpur), Akola, Akurdi, Amalner, Amgaon, Amravati, Andheri, Aurangabad, Badnera, Balharshah, Bandra Terminus, Baramati, Belapur, Bhandara Road, Bhokar , Bhusawal, Borivali, Byculla, Chalisgaon, Chanda Fort, Chandrapur, Charni Road, Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, Chinchpokli, Chinchwad, Dadar, Daund, Dehu Road, Devlali, Dhamangaon, Dharangaon, Dharmabad , Dhule, Diva, Dudhani, Gangakher , Godhani, Gondia, Grant Road, Hadapsar,
Hatkanangale, Hazur Sahib Nanded, Himayatnagar , Hinganghat, Hingoli Deccan, Igatpuri, Itwari, Jalna, Jeur, Jogeshwari, Kalyan, Kamptee, Kanjur Marg, Karad, Katol, Kedgaon, Kinwat , Kolhapur, Kopargaon, Kurduwadi, Kurla, Lasalgaon, Latur, Lokmanya Tilak Terminus, Lonand, Lonavla, Lower Parel, Malad, Malkapur, Manmad, Manwath Road , Marine Lines, Matunga, Miraj, Mudkhed , Mumbai Central, Mumbra, Murtajapur, Nagarsol , Nagpur, Nandgaon, Nandura, Narkher, Nasik Road, Osmanabad, Pachora, Pandharpur, Parbhani , Parel, Parli Vaijnath, Partur , Prabhadevi, Pulgaon, Pune Jn., Purna , Raver, Rotegaon , Sainagar Shirdi, Sandhurst Road, Sangli, Satara, Savda, Selu , Sewagram, Shahad, Shegaon, Shivaji Nagar Pune, Solapur, Talegaon, Thakurli, Thane, Titvala, Tumsar Road, Umri, Uruli, Vadala Road, Vidyavihar, Vikhroli, Wadsa, Wardha, Washim, Wathar
|16
|Manipur
|1
|Imphal
|17
|Meghalaya
|1
|Mehendipathar
|18
|Mizoram
|1
|Sairang (Aizawl)
|19
|Nagaland
|1
|Dimapur
|20
|Odisha
|57
|Angul, Badampahar, Balangir, Balasore, Balugaon, Barbil, Bargarh Road, Baripada, Barpali, Belpahar, Betnoti, Bhadrak, Bhawanipatna, Bhubaneswar, Bimlagarh, Brahmapur, Brajrajnagar, Chatrapur, Cuttack, Damanjodi, Dhenkanal, Gunupur, Harishanker Road, Hirakud, Jajpur-Keonjhar road, Jaleswar, Jaroli, Jeypore, Jharsuguda, Jharsuguda Road, Kantabanji, Kendujhargarh, Kesinga, Khariar Road, Khurda road, Koraput, Lingaraj Temple Road, Mancheswar, Meramandali, Muniguda, New Bhubaneswar, Panposh, Paradeep, Parlakhemundi, Puri, Raghunathpur, Rairakhol, Rairangpur, Rajgangpur, Rayagada, Rourkela, Sakhi Gopal, Sambalpur, Sambalpur city, Talcher, Talcher Road, Titlagarh Jn.
|21
|Punjab
|30
|Abohar, Amritsar, Anandpur Sahib, Beas, Bhatinda Jn, Dhandari Kalan, Dhuri, Fazilka, Firozpur Cantt, Gurdaspur, Hoshiarpur, Jalandhar Cantt., Jalandhar City, Kapurthala, Kotkapura, Ludhiana, Malerkotla, Mansa, Moga, Muktsar, Nangal Dam, Pathankot Cantt., Pathankot City, Patiala, Phagwara, Phillaur, Rup Nagar, Sangrur, SASN Mohali, Sirhind
|22
|Rajasthan
|82
|Abu Road, Ajmer, Alwar, Asalpur Jobner, Balotra, Bandikui, Baran, Barmer, Bayana, Beawar, Bharatpur, Bhawani Mandi, Bhilwara, Bijainagar, Bikaner, Bundi, Chanderiya, Chhabra Gugor, Chittorgarh Jn., Churu, Dakaniya Talav, Dausa, Deeg, Degana, Deshnoke, Dholpur, Didwana, Dungarpur, Falna, Fatehnagar, Fatehpur Shekhawati, Gandhinagar Jaipur, Gangapur City, Gogameri, Gotan, Govind Garh, Hanumangarh, Hindaun City, Jaipur, Jaisalmer, Jalor, Jawai Bandh, Jhalawar City, Jhunjhunu, Jodhpur, Kapasan, Khairthal, Kherli, Kota, Lalgarh, Mandal Garh, Mandawar Mahwa Road, Marwar Bhinmal, Marwar Jn., Mavli Jn., Merta Road, Nagaur, Naraina, Nim ka Thana, Nokha, Pali Marwar, Phalodi, Phulera, Pindwara, Rajgarh, Ramdevra, Ramganj Mandi, Rana Pratapnagar, Rani, Ratangarh, Ren, Ringas, Sadulpur, Sawai Madhopur, Shri Mahaveerji, Sikar, Sojat Road, Somesar, Sri ganganagar, Sujangarh, Suratgarh, Udaipur City
|23
|Sikkim
|1
|Rangpo
|24
|Tamil Nadu
|73
|Ambasamudram, Ambattur, Arakkonam Jn, Ariyalur, Avadi, Bommidi, Chengalpattu Jn, Chennai Beach, Chennai Egmore, Chennai Park, Chidambaram, Chinna Salem, Coimbatore Jn, Coimbatore North, Coonoor, Dharmapuri, Dr. M.G. Ramachandran Central, Erode Jn., Guduvancheri, Guindy, Gummidipundi, Hosur, Jolarpettai Jn, Kanniyakumari, Karaikkudi, Karur Jn., Katpadi, Kovilpatti, Kulitturai, Kumbakonam, Lalgudi, Madurai Jn, Mambalam, Manaparai, Mannargudi, Mayiladuturai Jn., Mettupalayam, Morappur, Nagercoil Jn., Namakkal, Palani, Paramakkudi, Perambur, Podanur Jn., Pollachi, Polur, Pudukkottai, Rajapalayam,
Ramanathapuram, Rameswaram, Salem, Samalpatti, Sholavandan, Srirangam, Srivilliputtur, St.Thomas Mount, Tambaram, Tenkasi, Thanjavur Jn, Thiruvarur Jn., Tiruchendur, Tirunelveli Jn, Tirupadripulyur, Tirupattur, Tiruppur, Tiruttani, Tiruvallur, Tiruvannamalai, Udagamandalam, Vellore Cantt., Villupuram Jn., Virudhunagar, Vriddhachalam Jn.
|25
|Telangana
|39
|Adilabad, Basar, Begumpet, Bhadrachalam Road, Gadwal, Hafizpeta, Hi-tech city, Huppuguda, Hyderabad, Jadcherla, Jangaon, Kacheguda, Kamareddi, Karimnagar, Kazipet Jn, Khammam, Lingampalli, Madhira, Mahabubabad, Mahbubnagar, Malakpet, Malkajgiri, Manchiryal, Medchal, Miryalaguda, Nalgonda, Nizamabad, Peddapalli, Ramagundam, Secunderabad, Shadnagar, Sri Bala Brahmeswara Jogulamba, Tandur, Umdanagar, Vikarabad, Warangal, Yadadri, Yakutpura, Zahirabad
|26
|Tripura
|4
|Agartala, Dharmanagar, Kumarghat, Udaipur
|27
|UT of Chandigarh
|1
|Chandigarh
|28
|UT of Jammu & Kashmir
|4
|Budgam, Jammu Tawi, Shri Mata Vaishno Devi Katra, Udhampur
|29
|UT of Puducherry
|3
|Karaikal, Mahe, Puducherry
|30
|Uttar Pradesh
|149
|Achnera, Agra Cantt., Agra Fort, Aishbagh, Akbarpur Jn, Aligarh, Amethi, Amroha, Ayodhya, Azamgarh, Babatpur, Bachhrawan, Badaun, Badshahnagar, Badshahpur, Baheri, Bahraich, Ballia, Balrampur, Banaras, Banda, Barabanki Jn, Bareilly, Bareilly City, Barhni, Basti, Belthara Road, Bhadohi, Bharatkund, Bhatni, Bhuteshwar, Bulandsahar, Chandauli Majhwar, Chandausi, Chilbila, Chitrakut dham karwi, Chopan, Chunar Jn., Daliganj, Darshannagar, Deoria Sadar, Dildarnagar, Etawah Jn., Farrukhabad, Fatehabad, Fatehpur, Fatehpur Sikri, Firozabad, Gajraula, Garhmukteshwar, Gauriganj, Ghatampur, Ghaziabad, Ghazipur City, Gola Gokarnath, Gomtinagar, Gonda, Gorakhpur, Govardhan, Govindpuri, Gursahaiganj, Haidergarh, Hapur, Hardoi, Hathras City, Idgah, Izzatnagar, Janghai Jn, Jaunpur City, Jaunpur Jn, Kannauj, Kanpur Anwarganj, Kanpur Bridge Left bank, Kanpur Central, Kaptanganj, Kasganj, Kashi, Khalilabad, Khurja Jn., Kosi Kalan, Kunda Harnamganj, Lakhimpur, Lalganj, Lalitpur, Lambhua, Lohta, Lucknow (Charbagh), Lucknow city, Maghar, Mahoba, Mailani, Mainpuri Jn., Malhaur Jn, Manaknagar Jn, Manikpur Jn., Mariahu, Mathura, Mau, Meerut City, Mirzapur, Modi Nagar, Mohanlalganj, Moradabad, Nagina, Najibabad Jn., Nihalgarh, Orai, Panki Dham, Phaphamau Jn, Phulpur, Pilibhit, Pokhrayan, Pratapgarh Jn, Prayag Jn, Prayagraj, Pt. Deen Dayal Upadhyay , Raebareli Jn, Raja Ki Mandi, Ramghat Halt, Rampur, Renukoot, Saharanpur, Saharanpur Jn., Salempur, Seohara, Shahganj Jn, Shahjahanpur, Shamli, Shikohabad Jn., Shivpur, Siddharth nagar, Sitapur Jn., Sonbhadra, Sri Krishna Nagar, Sultanpur Jn, Suraimanpur, Swaminarayan Chappia, Takia, Tulsipur, Tundla Jn., Unchahar, Unnao Jn, Utraitia Jn, Varanasi Cantt., Varanasi City, Vindhyachal, Virangana Lakshmibai, Vyasnagar, Zafarabad
|31
|Uttarakhand
|11
|Dehradun, Haridwar Jn., Harrawala, Kashipur, Kathgodam, Kichha, Kotdwar, Lalkuan Jn., Ramnagar, Roorkee, Tanakpur
|32
|West Bengal
|94
|Adra , Alipur duar Jn., Aluabari Road, Ambika kalna, Anara, Andal Jn., Andul, Asansol Jn., Azimganj, Bagnan, Bally, Bandel Jn., Bangaon Jn., Bankura , Barabhum, Barddhaman, Barrackpore, Belda, Berhampore court, Bethuadahari, Bhaluka Road, Binnaguri, Bishnupur, Bolpur Shantiniketan, Burnpur, Canning, Chandan nagar, Chandpara, Chandrakona Road, Dalgaon, Dalkhola, Dankuni, Dhulian Ganga, Dhupguri, Digha, Dinhata, DumDum Jn., Falakata, Garbeta, Gede, Haldia, Haldibari, Harishchandrapur, Hasimara, Hijli, Howrah, Jalpaiguri, Jalpaiguri Road, Jangipur Road, Jhalida, Jhargram, Joychandi pahar, Kaliyaganj, Kalyani Ghoshpara, Kalyani
Jn, Kamakhyaguri, Katwa Jn., Khagraghat Road, Kharagpur, Kolkata, Krishnanagar City Jn, Kumedpur, Madhukunda, Malda Court, Malda Town, Mecheda, Midnapore, Nabadwip Dham, Naihati Jn., New Alipurduar, New Cooch Behar, New Farakka, New Jalpaiguri, New Mal Jn., Panagarh, Pandabeswar, Panskura, Purulia Jn., Rampurhat, Sainthia Jn, Salboni, Samsi, Sealdah, Shalimar, Shantipur, Sheoraphuli Jn., Sitarampur, Siuri, Sonarpur Jn., Suisa, Tamluk, Tarakeswar, Tulin, Uluberia
From Rajasthan to Karnataka: Key railway stations transformed under redevelopment push
Somesar Railway Station (Rajasthan): Indian Railways is redeveloping Somesar Railway Station under the Amrit Bharat Station Scheme. The station is being upgraded with modern passenger facilities and better infrastructure.
Daliganj Railway Station (Uttar Pradesh): Daliganj Railway Station is being redeveloped with modern facilities. The station is being upgraded with a new building, a large circulating area, and clean toilets to improve passenger convenience.
Vidisha Railway Station (Madhya Pradesh): Vidisha Railway Station has been redeveloped with a new identity for the city. The station now features an attractive building reflecting local culture and improved ticket counters for better passenger service.
Munger Railway Station (Bihar): Munger Railway Station has been redeveloped with modern amenities. The station now includes a grand building, a large circulating area, improved signage, and clean toilets to enhance passenger comfort.
Koppal Railway Station (Karnataka): Koppal Railway Station has been redeveloped to improve the travel experience. The station now has a modern building, an organised parking area, extended platform shelters, and Divyangjan-friendly facilities.
Vadhsa Railway Station (Maharashtra): Vadhsa Railway Station has been redeveloped with a modern look. The station now includes a grand building, large circulating and parking areas, and platform shelters.
Saharsa Railway Station (Bihar): Saharsa Railway Station has been redeveloped with modern facilities. The station now includes an improved building, a large circulating area, a 12-meter-wide foot overbridge, and clean surroundings.