In a major boost to connectivity between Andhra Pradesh and Hyderabad, the Railway Board has approved a new direct train service between Anakapalli and Charlapalli.

The train will provide a convenient and hassle-free travel option for thousands of daily commuters, business travellers, and students who frequently travel between coastal Andhra Pradesh and the Telangana capital.

Complete details of the train service, including schedule, timings, halts, and other important information, are given below:

Anakapalle–Charlapalli Weekly Train: Schedule and start dates

Train No. From -To Days of Service With effect from 
17046Anakapalli to CharlapalliSunday 3rd May 2026 
17045 Charlapalli to Anakapalle Saturday 9th May 2026 
Anakapalli–Charlapalli Service: Train Numbers and Route

The Anakapalli–Charlapalli weekly train will operate under two train numbers, 17046 and 17045, providing regular weekly service in both directions. Train 17046 will run from Anakapalle to Charlapalli, while Train 17045 will run from Charlapalli back to Anakapalle.

Train to halt at 16 stations | Full list here  

During its journey, the train will halt at 16 important stations along the route. Check out the list below: 

Halts: Charlapalli, Jangaon, Kazipet, Warangal, Mahbubabad, Khammam, Rayanapadu, Eluru, Tadepalligudem, Nidadavolu, Rajahmundry, Samalkot, Annavaram, Tuni, Elamanchili, and Anakapalli.

Days of Service

The Anakapalli–Charlapalli weekly train will start running from different dates in each direction. Train number 17046 will begin service on Sunday, 3rd May 2026. In the return direction, train number 17045 will start operating on Saturday, 9th May 2026.

Anakapalli–Charlapalli Train: Easier, faster, and better connected travel for commuters

Improved travel comfort and easier connectivity: This new train will make travel between Andhra Pradesh and the Hyderabad region much easier. Passengers will get a direct train, so they don’t need to change trains. This will make the journey more comfortable and less tiring. 

Less travel hassle and time saving: With fewer stops for changing trains, passengers can save time and avoid long waiting hours. The journey will become smoother and more convenient, especially for regular travellers.

Better regional travel connection: This train will improve connectivity between important towns in Andhra Pradesh and Telangana. It will help people travelling for work, studies, or family visits by giving them a simple and reliable travel option.