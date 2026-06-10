Passengers travelling on several long-distance trains to and from Tamil Nadu will face service disruptions this month as Southern Railway undertakes yard modification works at Tirunelveli.

The temporary changes, effective between June 10 and June 30, 2026, include partial cancellations, short-terminations, short-originations and train regulations affecting services connecting Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu.

Among the most affected services is the Dadar-Tirunelveli Express, which will operate with revised terminating stations on multiple dates during the traffic block period.

Dadar-Tirunelveli Express among trains facing partial cancellation

Train No. 11021 Dadar-Tirunelveli Express will be short-terminated at different stations on specified dates depending on the progress of the yard works.

For journeys commencing on June 13, 16, 17 and 20, the train will terminate at Vanchi Maniyachchi instead of Tirunelveli. Services between Vanchi Maniyachchi and Tirunelveli will remain cancelled.

For journeys commencing on June 23 and 24, the train will terminate at Virudunagar, while the Virudunagar-Tirunelveli portion will remain cancelled. On June 27, the train will terminate at Dindigul, resulting in cancellation of services between Dindigul and Tirunelveli.

Train No. 11022 Tirunelveli-Dadar Express will also operate with revised originating stations on select dates. Services commencing on June 25 and 26 will originate from Virudunagar instead of Tirunelveli, while the June 29 service will originate from Dindigul.

Southern Railway has also notified temporary regulation of Train No. 17236 Nagercoil-SMVT Bengaluru Express and Train No. 17235 SMVT Bengaluru-Nagercoil Express. Services commencing on June 27, 28 and 29 will be regulated by 40 minutes.

Train No. 19567 Tuticorin-Okha Vivek Express, commencing journey on June 28, will be regulated by 15 minutes.

Guwahati-bound Bengaluru express diverted via alternate route

Separately, South Western Railway has announced diversion of Train No. 12509 SMVT Bengaluru-Guwahati Tri-weekly Superfast Express on four journey dates.

The train will run via Vijayawada, Gudivada and Nidadavolu on June 10, 17 and 24, 2026, and July 1, 2026.

The diversion has been planned due to a traffic block between Mustabada and Gannavaram in Vijayawada Division, as notified by South Coast Railway.

Railway authorities have advised passengers to verify train schedules and operational changes before commencing their journey, as temporary modifications will remain in effect until the completion of infrastructure works.