If you are someone who’s planning a train journey between Mumbai and Gorakhpur or Gujarat and Bihar, there is a big update for you that could help you plan your travel dates.

Western Railway has extended the trips of six special trains connecting Bandra Terminus in Mumbai with Gorakhpur in Uttar Pradesh, and Udhna in Surat, Gujarat, with Jaynagar in Bihar.

The extended services will run on select dates in November 2026, with the final trips scheduled between November 8 and 10, depending on the train. You can check out the complete schedule, routes and extended dates below to find the service that best matches your travel plans.

Which special trains have been extended?

Western Railway has extended three pairs of special trains connecting Mumbai and Uttar Pradesh, and Gujarat and Bihar. Here are the train numbers, operating days and extended dates.

Train Number Route Frequency Extended Up To 09083 Bandra Terminus – Gorakhpur Every Sunday November 8, 2026 09084 Gorakhpur – Bandra Terminus Every Monday November 9, 2026 09073 Udhna – Jaynagar Every Sunday November 8, 2026 09074 Jaynagar – Udhna Every Tuesday November 10, 2026 09071 Udhna – Jaynagar Every Sunday November 8, 2026 09072 Jaynagar – Udhna Every Tuesday November 10, 2026

Bandra Terminus–Gorakhpur special train route

Train 09083 runs from Bandra Terminus in Mumbai to Gorakhpur in Uttar Pradesh every Sunday, with its service extended up to November 8. The return service, train 09084, runs every Monday and has been extended up to November 9.

The train stops at several stations across Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and Uttar Pradesh, including Borivali, Palghar, Vapi, Surat, Vadodara Junction, Ratlam Junction, Kota Junction, Sawai Madhopur, Idgah Agra Junction, Tundla Junction, Kanpur Central, Aishbagh, Barabanki Junction, Gonda Junction and Basti before reaching Gorakhpur Junction.

This route provides an unreserved rail travel option for passengers travelling from Mumbai and nearby areas towards eastern Uttar Pradesh.

Udhna–Jaynagar special trains: Route and stops

The other two pairs of trains connect Udhna in Surat, Gujarat, with Jaynagar in Bihar. Both pairs have been extended, with the Udhna-to-Jaynagar services running on Sundays up to November 8 and the return services operating on Tuesdays up to November 10.

The route covers stations across Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar. Important stops include Chalthan, Bardoli, Vyara, Nandurbar, Amalner, Jalgaon Junction, Bhusaval Junction, Khandwa Junction, Itarsi Junction, Jabalpur, Katni, Satna, Manikpur Junction, Prayagraj Chheoki, Mirzapur, Pt Deen Dayal Upadhyaya Junction, Ara, Danapur, Patliputra, Sonpur, Hajipur Junction, Muzaffarpur Junction, Samastipur Junction, Darbhanga Junction and Madhubani before the trains reach Jaynagar.

ALSO READ Telangana to get 22 Special train services till November 5: Check routes and timings

Special trains to run unreserved on special fares

All six trains will run as fully unreserved special trains, which means passengers will not have pre-allocated reserved seats on these services.

Additionally, the trains will operate on special fares, and passengers will need to purchase tickets under the applicable unreserved ticketing rules.