Travel between Andhra Pradesh and Bengaluru has been extremely challenging this summer due to exceptionally high demand on the route. Despite operating special services, most trains have been running full with long waiting lists, making it difficult for passengers to secure confirmed tickets during the peak season.

In a welcome development, South Central Railway has announced the extension of the special train service between Narasapur and SMVT Bengaluru. The additional services are expected to ease the heavy rush on this busy corridor and improve seat availability for travellers.

When will the Andhra Pradesh–Bengaluru Special Train run? Check train schedule here 

To manage the heavy passenger rush during the peak travel season, Railways has extended the special train service between Narasapur and SMVT Bengaluru. The special train between Narasapur and SMVT Bengaluru ( Train No.07153) will run on Friday, June 26, 2026. Meanwhile, the train from SMVT Bengaluru to Narasapur (Train No. 07154) in the return direction will operate on  June 27, 2026.

Key stops along the way: Where the special train will halt 

The special train will run through important stations including Renigunta, Melpakkam, Katpadi, and Jolarpettai. The return journey will follow the same route in reverse. This extension service is expected to bring much-needed relief to commuters, improving ticket availability and making travel more convenient on this highly in-demand route.

Extra service, extra relief: Here’s what passengers can expect 

The extra special train between Narasapur and SMVT Bengaluru is likely to make travel easier for passengers during the busy summer season. Since most regular trains are already full and waiting lists are long, this additional service should help reduce the rush and give people a better chance of getting confirmed tickets.

Passengers can also expect smoother planning, fewer crowds at booking counters, and more seat availability on this busy route. Overall, this special train service will make the journey between Andhra Pradesh and Bengaluru more comfortable and less stressful during peak travel days.