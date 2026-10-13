Indian Railways has announced the cancellation and diversion of several trains in December 2026 due to yard remodelling and the commissioning of Electronic Interlocking works at Renigunta Yard on the Gudur-Renigunta-Tirupati section.
The changes will affect several weekly and bi-weekly express services connecting Bengaluru, Howrah, Mumbai, Chennai, Mysuru and other destinations. Some trains will operate on alternative routes and skip scheduled stops at Renigunta, Tirupati and other stations, while one service will face a delay of three hours.
Passengers travelling on the affected dates should check the revised train routes and stoppages before starting their journeys.
Indian Railways train cancellations in December 2026
Two weekly Superfast Express services between Mysuru and Renigunta have been cancelled on selected dates in December.
- Train No. 22135 Mysuru-Renigunta Weekly Superfast Express: Cancelled on December 11, 18 and 25, 2026.
- Train No. 22136 Renigunta-Mysuru Weekly Superfast Express: Cancelled on December 12, 19 and 26, 2026.
List of trains diverted due to Renigunta Yard works
Several express services will be diverted through alternative routes, including Arakkonam, Perambur, Gudur, Katpadi, Jolarpettai, Krishnarajapuram, Dharmavaram and Gooty. The revised routes vary by train, and passengers should note the stations that will be skipped.
The following is the complete list of diverted trains, along with their affected journey dates and revised routes.
|Train number and name
|Journey dates
|Diverted route
|Stations skipped
|06565 SMVT Bengaluru-Malda Town Weekly Express Special
|December 13, 20
|Arakkonam-Perambur-Gudur
|Renigunta
|06566 Malda Town-SMVT Bengaluru Weekly Express Special
|December 16, 23
|Gudur-Perambur-Arakkonam
|Renigunta
|11017 Lokmanya Tilak Terminus-Karaikal Weekly Express
|December 12, 19, 26
|Gooty-Dharmavaram-Krishnarajapuram-Arakkonam
|Tadipatri, Yerraguntla, Cuddapah, Razampeta, Renigunta
|12245 Howrah-SMVT Bengaluru Duronto Express
|December 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26
|Gudur-Perambur-Arakkonam
|Renigunta
|12246 SMVT Bengaluru-Howrah Duronto Express
|December 20, 21, 22, 24, 25, 27
|Arakkonam-Perambur-Gudur
|Renigunta
|12253 SMVT Bengaluru-Bhagalpur Anga Weekly Superfast Express
|December 12, 19, 26
|Arakkonam-Perambur-Gudur
|Renigunta
|12790 Kumta-Kacheguda Bi-weekly Superfast Express
|December 9, 12, 16, 19, 23, 26
|Jolarpettai-Krishnarajapuram-Dharmavaram-Gooty
|Katpadi, Renigunta, Cuddapah, Yerraguntla
|12836 SMVT Bengaluru-Hatia Bi-weekly Superfast Express
|November 12, December 10, 15, 17, 22, 24
|Katpadi-Arakkonam-Perambur-Gudur
|Chittoor, Tirupati, Renigunta
|12889 Tatanagar-SMVT Bengaluru Weekly Superfast Express
|December 11, 18, 25
|Gudur-Perambur-Arakkonam-Katpadi
|Renigunta, Tirupati
|13433 SMVT Bengaluru-Malda Town Amrit Bharat Weekly Express
|December 22
|Arakkonam-Perambur-Gudur
|Renigunta
|13434 Malda Town-SMVT Bengaluru Amrit Bharat Weekly Express
|December 20
|Gudur-Perambur-Arakkonam
|Renigunta
|16597 SMVT Bengaluru-Alipur Duar Amrit Bharat Weekly Express
|December 12, 19, 26
|Arakkonam-Perambur-Gudur
|Renigunta
|16598 Alipur Duar-SMVT Bengaluru Amrut Bharat Weekly Express
|December 14, 21
|Gudur-Perambur-Arakkonam
|Renigunta
|16733 Rameswaram-Okha Weekly Express
|December 11, 18, 25
|Jolarpettai-Krishnarajapuram-Dharmavaram-Gooty
|Katpadi, Tirupati, Renigunta, Cuddapah, Yerraguntla
|17313 SSS Hubballi-Dr. MGR Chennai Central Bi-weekly Express
|December 9, 11, 16, 18, 23, 25
|Guntakal-Dharmavaram-Krishnarajapuram-Arakkonam
|Cuddapah, Renigunta
|17419 Tirupati-Vasco Da Gama Weekly Express
|December 10, 17, 24
|Pakala-Dharmavaram-Gooty
|Renigunta, Cuddapah, Yerraguntla, Tadipatri
|18509 Visakhapatnam-SMVT Bengaluru Weekly Express
|December 20
|Gudur-Perambur-Arakkonam-Katpadi
|Renigunta
|22101 Lokmanya Tilak Terminus-Madurai Weekly Superfast Express
|December 9, 16, 23
|Gooty-Dharmavaram-Krishnarajapuram-Arakkonam
|Cuddapah, Razampeta, Renigunta, Tiruttani
|22158 Chennai Egmore-CSMT Mumbai Daily Superfast Express
|December 10-27
|Katpadi-Krishnarajapuram-Dharmavaram-Gooty
|Renigunta, Razampeta, Cuddapah, Yerraguntla, Tadipatri
|22179 Lokmanya Tilak Terminus-Dr. MGR Chennai Central Weekly Superfast Express
|December 14, 21
|Gooty-Dharmavaram-Krishnarajapuram-Arakkonam
|Yerraguntla, Cuddapah, Renigunta
|22818 Mysuru-Howrah Weekly Superfast Express
|December 13, 20
|Arakkonam-Perambur-Gudur
|Renigunta
|22834 SMVT Bengaluru-Bhubaneswar Weekly Superfast Express
|December 10, 17, 24
|Arakkonam-Perambur-Gudur
|Renigunta
|22863 Howrah-SMVT Bengaluru Weekly Superfast Express
|December 14, 21
|Gudur-Perambur-Arakkonam
|Renigunta
|22864 SMVT Bengaluru-Howrah Weekly Superfast Express
|December 23
|Gudur-Perambur-Arakkonam
|Renigunta
|22887 Howrah-SMVT Bengaluru Weekly Superfast Express
|December 15, 22
|Gudur-Perambur-Arakkonam
|Renigunta
|08581 Visakhapatnam-SMVT Bengaluru Weekly Express Special
|December 11, 18, 25
|Gudur-Perambur-Arakkonam
|Renigunta
|08582 SMVT Bengaluru-Visakhapatnam Weekly Express Special
|December 12, 19, 26
|Arakkonam-Perambur-Gudur
|Renigunta
Howrah-SMVT Bengaluru Duronto Express to be regulated
Apart from the cancellations and diversions, one train will also be regulated due to the infrastructure work.
Train No. 12245 Howrah-SMVT Bengaluru Duronto Express, scheduled to commence its journey on November 11, 2026, will be regulated for 180 minutes in the Visakhapatnam and Vijayawada divisions.
Passengers are advised to verify the latest train status and route information through official Indian Railways channels before travelling, as the changes may affect journey timings and station stops.