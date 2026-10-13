Indian Railways has announced the cancellation and diversion of several trains in December 2026 due to yard remodelling and the commissioning of Electronic Interlocking works at Renigunta Yard on the Gudur-Renigunta-Tirupati section.

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The changes will affect several weekly and bi-weekly express services connecting Bengaluru, Howrah, Mumbai, Chennai, Mysuru and other destinations. Some trains will operate on alternative routes and skip scheduled stops at Renigunta, Tirupati and other stations, while one service will face a delay of three hours.

Passengers travelling on the affected dates should check the revised train routes and stoppages before starting their journeys.

Indian Railways train cancellations in December 2026

Two weekly Superfast Express services between Mysuru and Renigunta have been cancelled on selected dates in December.

  • Train No. 22135 Mysuru-Renigunta Weekly Superfast Express: Cancelled on December 11, 18 and 25, 2026.
  • Train No. 22136 Renigunta-Mysuru Weekly Superfast Express: Cancelled on December 12, 19 and 26, 2026.

List of trains diverted due to Renigunta Yard works

Several express services will be diverted through alternative routes, including Arakkonam, Perambur, Gudur, Katpadi, Jolarpettai, Krishnarajapuram, Dharmavaram and Gooty. The revised routes vary by train, and passengers should note the stations that will be skipped.

The following is the complete list of diverted trains, along with their affected journey dates and revised routes.

Train number and nameJourney datesDiverted routeStations skipped
06565 SMVT Bengaluru-Malda Town Weekly Express SpecialDecember 13, 20Arakkonam-Perambur-GudurRenigunta
06566 Malda Town-SMVT Bengaluru Weekly Express SpecialDecember 16, 23Gudur-Perambur-ArakkonamRenigunta
11017 Lokmanya Tilak Terminus-Karaikal Weekly ExpressDecember 12, 19, 26Gooty-Dharmavaram-Krishnarajapuram-ArakkonamTadipatri, Yerraguntla, Cuddapah, Razampeta, Renigunta
12245 Howrah-SMVT Bengaluru Duronto ExpressDecember 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26Gudur-Perambur-ArakkonamRenigunta
12246 SMVT Bengaluru-Howrah Duronto ExpressDecember 20, 21, 22, 24, 25, 27Arakkonam-Perambur-GudurRenigunta
12253 SMVT Bengaluru-Bhagalpur Anga Weekly Superfast ExpressDecember 12, 19, 26Arakkonam-Perambur-GudurRenigunta
12790 Kumta-Kacheguda Bi-weekly Superfast ExpressDecember 9, 12, 16, 19, 23, 26Jolarpettai-Krishnarajapuram-Dharmavaram-GootyKatpadi, Renigunta, Cuddapah, Yerraguntla
12836 SMVT Bengaluru-Hatia Bi-weekly Superfast ExpressNovember 12, December 10, 15, 17, 22, 24Katpadi-Arakkonam-Perambur-GudurChittoor, Tirupati, Renigunta
12889 Tatanagar-SMVT Bengaluru Weekly Superfast ExpressDecember 11, 18, 25Gudur-Perambur-Arakkonam-KatpadiRenigunta, Tirupati
13433 SMVT Bengaluru-Malda Town Amrit Bharat Weekly ExpressDecember 22Arakkonam-Perambur-GudurRenigunta
13434 Malda Town-SMVT Bengaluru Amrit Bharat Weekly ExpressDecember 20Gudur-Perambur-ArakkonamRenigunta
16597 SMVT Bengaluru-Alipur Duar Amrit Bharat Weekly ExpressDecember 12, 19, 26Arakkonam-Perambur-GudurRenigunta
16598 Alipur Duar-SMVT Bengaluru Amrut Bharat Weekly ExpressDecember 14, 21Gudur-Perambur-ArakkonamRenigunta
16733 Rameswaram-Okha Weekly ExpressDecember 11, 18, 25Jolarpettai-Krishnarajapuram-Dharmavaram-GootyKatpadi, Tirupati, Renigunta, Cuddapah, Yerraguntla
17313 SSS Hubballi-Dr. MGR Chennai Central Bi-weekly ExpressDecember 9, 11, 16, 18, 23, 25Guntakal-Dharmavaram-Krishnarajapuram-ArakkonamCuddapah, Renigunta
17419 Tirupati-Vasco Da Gama Weekly ExpressDecember 10, 17, 24Pakala-Dharmavaram-GootyRenigunta, Cuddapah, Yerraguntla, Tadipatri
18509 Visakhapatnam-SMVT Bengaluru Weekly ExpressDecember 20Gudur-Perambur-Arakkonam-KatpadiRenigunta
22101 Lokmanya Tilak Terminus-Madurai Weekly Superfast ExpressDecember 9, 16, 23Gooty-Dharmavaram-Krishnarajapuram-ArakkonamCuddapah, Razampeta, Renigunta, Tiruttani
22158 Chennai Egmore-CSMT Mumbai Daily Superfast ExpressDecember 10-27Katpadi-Krishnarajapuram-Dharmavaram-GootyRenigunta, Razampeta, Cuddapah, Yerraguntla, Tadipatri
22179 Lokmanya Tilak Terminus-Dr. MGR Chennai Central Weekly Superfast ExpressDecember 14, 21Gooty-Dharmavaram-Krishnarajapuram-ArakkonamYerraguntla, Cuddapah, Renigunta
22818 Mysuru-Howrah Weekly Superfast ExpressDecember 13, 20Arakkonam-Perambur-GudurRenigunta
22834 SMVT Bengaluru-Bhubaneswar Weekly Superfast ExpressDecember 10, 17, 24Arakkonam-Perambur-GudurRenigunta
22863 Howrah-SMVT Bengaluru Weekly Superfast ExpressDecember 14, 21Gudur-Perambur-ArakkonamRenigunta
22864 SMVT Bengaluru-Howrah Weekly Superfast ExpressDecember 23Gudur-Perambur-ArakkonamRenigunta
22887 Howrah-SMVT Bengaluru Weekly Superfast ExpressDecember 15, 22Gudur-Perambur-ArakkonamRenigunta
08581 Visakhapatnam-SMVT Bengaluru Weekly Express SpecialDecember 11, 18, 25Gudur-Perambur-ArakkonamRenigunta
08582 SMVT Bengaluru-Visakhapatnam Weekly Express SpecialDecember 12, 19, 26Arakkonam-Perambur-GudurRenigunta

Howrah-SMVT Bengaluru Duronto Express to be regulated

Apart from the cancellations and diversions, one train will also be regulated due to the infrastructure work.

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Train No. 12245 Howrah-SMVT Bengaluru Duronto Express, scheduled to commence its journey on November 11, 2026, will be regulated for 180 minutes in the Visakhapatnam and Vijayawada divisions.

Passengers are advised to verify the latest train status and route information through official Indian Railways channels before travelling, as the changes may affect journey timings and station stops.