Passengers travelling on long-distance routes will have additional special train services in November, with Indian Railways announcing a new service between Mysuru in Karnataka and Darbhanga in Bihar, and extending trains between Charlapalli in Telangana and Santragachi in West Bengal.

The Mysuru–Darbhanga special train will operate for five trips, while the Charlapalli–Santragachi services have been extended by four trips. Check out the train schedules, travel dates and stoppage details below. Mysuru–Darbhanga special train: Dates and timings Train number 06211, Mysuru–Darbhanga Special, will operate every Tuesday for five trips between October 27 and November 24, 2026. The train will leave Mysuru Junction at 8:05 pm and reach Darbhanga Junction at 11:30 am on Thursday. For the return journey, train number 06212, Darbhanga–Mysuru Special, will run every Saturday for five trips from October 31 to November 28, 2026. It will depart from Darbhanga Junction at 7:05 am and arrive at Mysuru Junction at 7:10 pm on Sunday. Which stations will the special train cover? The train will connect Mysuru and Darbhanga via Itarsi, Pipariya, Narsinghpur, Madan Mahal, Katni Junction, Maihar and Satna. These stops will allow passengers to board or deboard at key stations in Madhya Pradesh while travelling between Karnataka and Bihar. ALSO READ Western Railway to run Udhna-Amravati special train, announce five-hour Mumbai block





Charlapalli–Santragachi Special Train: Extended dates South Central Railway has extended two special train services between Charlapalli and Santragachi to accommodate additional passenger demand. Train number 07221, from Charlapalli to Santragachi, will operate on Saturdays from November 7 to November 28, 2026. Train number 07222, from Santragachi to Charlapalli, will run on Sundays from November 8 to November 29, 2026. Both services have been extended by four trips. Route and stoppages The Charlapalli–Santragachi train will stop at several stations in Andhra Pradesh and Odisha, including Vijayawada, Rajahmundry, Samalkot, Duvvada, Vizianagaram, Srikakulam Road, Palasa, Brahmapur, Bhubaneswar, Cuttack, Bhadrak, Balasore and Kharagpur. ALSO READ Indian Railways to run Hubballi-Khatipura, Mysuru-Darbhanga special trains: Check schedule Special trains to ease rush and boost connectivity The introduction of the Mysuru–Darbhanga special train and the extension of Charlapalli–Santragachi special trains are expected to ease passenger rush on these routes. The additional services will help accommodate higher travel demand, improve connectivity between major cities across several states and give passengers more opportunities to travel by train.