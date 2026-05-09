Travel between Bengaluru and Mumbai is set for a major upgrade for commuters as the much-awaited superfast train on this route is expected to be launched in June. The announcement was shared by Union Minister Prahlad Joshi on X (formerly Twitter) following a discussion with Railway Minister Ashwini Vaishnaw.

The Union Minister stated that Vaishnaw has informed him that the Bengaluru–Mumbai Superfast Train will be launched by the end of June. The train will run from Bengaluru to the commercial city of Mumbai via the central Karnataka route, passing through Tumakuru, Davanagere, Haveri, Hubballi-Dharwad, and Belagavi.

In April 2026, Vaishnaw announced that Indian Railways will launch a new superfast train service between Bengaluru and Mumbai. The proposed train will pass through major cities in Karnataka, including Hubballi and Dharwad, before heading towards Mumbai, thereby enhancing connectivity across important urban and economic regions.

Reduced travel time and smooth journey: How the new train will benefit commuters?

The introduction of the Bengaluru–Mumbai superfast train is expected to offer significant benefits to daily and long-distance travellers. It will reduce overall travel time between the two major cities while providing a faster, more comfortable, and reliable mode of transport. Passengers from smaller cities along the route will gain improved access to major urban centres, making business, education, and employment travel more convenient. The service is also likely to ease pressure on existing trains, improving overall passenger flow and connectivity across the region.

Bengaluru–Mumbai Superfast Train — Enhanced regional connectivity

The new superfast train will not only connect Bengaluru and Mumbai but will also significantly improve connectivity across central Karnataka. The planned route includes key stops such as Tumakuru, Davanagere, Haveri, Hubballi-Dharwad, and Belagavi. This route is expected to bring major relief to passengers from tier-2 and tier-3 cities who often have limited access to fast, direct train services. It will also strengthen economic and social linkages between Karnataka and Maharashtra.