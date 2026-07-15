Veefin Solutions, a global enterprise banking technology company has initiated the process to migrate its equity shares from the BSE SME Platform to the main board of BSE and has proposed a direct listing on the main board of NSE, according to an official statement.

The company said it has submitted its Information Memorandum to BSE for the proposed migration. The NSE listing application will be filed after receiving the required approval from BSE.

Veefin was listed on the BSE SME Platform on July 5, 2023. Since then, the company said it has expanded beyond its initial fintech offering into areas such as supply chain finance, trade finance, cash management, digital banking, loan origination, loan management and collections.

“The proposed migration to the Main Board is an important milestone in Veefin’s journey. Since our listing on the SME Platform in 2023, we have significantly expanded our product portfolio, customer ecosystem and international presence,” Raja Debnath, Co-founder and Managing Director, Veefin Solutions, said.

A recent RBI survey of banks found that technology investments in areas such as cloud services, data and analytics, AI/ML, cybersecurity and API-based architectures have been gaining importance, with banks also increasingly using specialised third-party technology providers.

“The proposed migration to the Main Board of BSE and proposed direct listing on the Main Board of NSE is a significant step for the Company and its stakeholders as we enter the next phase of our growth journey,” Gautam Vijay Udani, Whole-Time Director, Veefin Solutions, said.