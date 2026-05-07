The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has proposed changes to the telecom consumer grievance redressal norms, including penalties of up to ₹50 lakh for improper handling of complaints, mandatory app-based complaint systems, and sharply reduced timelines for appeals.

Under the draft Telecom Consumers Complaint Redressal (Fourth Amendment) Regulations, 2026, the regulator has proposed reducing the appeal filing window from 30 days to 15 days, while mandating telecom operators to dispose of appeals within 15 days of receipt. TRAI has also proposed removing the existing Advisory Committee layer in the appellate process, saying it caused procedural delays and inefficiencies.

The draft regulations introduce financial disincentives for non-compliance. Telecom operators could face penalties of up to ₹50 lakh per quarter for improper dismissal or unsatisfactory disposal of complaints and appeals, while delays in submission of quarterly performance reports may attract penalties of up to ₹10 lakh per violation.

The proposed framework would also require telecom companies to maintain 24×7 complaint centres and enable consumers to register complaints through websites, portals, mobile applications and AI-enabled customer interfaces in addition to IVRS systems. Operators will also have to provide options for customers to connect to human representatives through callback or queue systems.

The regulator has provided the reasoning behind the amendments for making grievance redressal more consumer-centric, transparent, accessible and technology-enabled amid rising telecom usage and increasing consumer complaints. India’s telecom subscriber base currently stands at around 1.33 billion, according to TRAI.

TRAI noted that complaints received directly by the regulator have risen sharply in recent years, from 44,733 complaints in 2023–24 to 73,081 complaints in 2025–26, which is reflective of the growing dissatisfaction with existing grievance mechanisms across service providers.

The regulator has also proposed mandatory online consumer satisfaction surveys after closure of complaints and appeals. Telecom operators would have to publish quarterly reports detailing complaints received, pending cases, resolution timelines and customer satisfaction metrics.

As part of the proposed transparency measures, operators would be required to prominently display a ‘Consumer Corner’ section on their websites and apps containing details of complaint centres, appellate authorities, survey reports and performance disclosures.

The amendments also seek to align the complaint redressal framework with the Telecommunications Act, 2023 by replacing legacy licensing terminology with the ‘authorisation regime’ introduced under the law.

TRAI has also proposed dedicated grievance support systems for persons with disabilities (PwDs), including specialised support desks and accessible digital interfaces, citing Census 2011 data that showed 2.68 crore persons living with disabilities in India.

The regulator has invited stakeholder comments on the draft regulations by June 5, 2026.