Tata Trusts on Sunday challenged the use of a casting vote to validate N Chandrasekaran’s reappointment as Tata Sons chairman, saying the September 17 board resolution lacked mandatory support from its nominee directors. In the statement, the Trusts, which own about 66% of Tata Sons, said its Articles of Association require affirmative support from a majority of Trust-nominated directors. With two nominees, both must agree, it argued. “Majority amongst two is two and not one,” the statement said.

It said a casting vote applies only when votes are tied across the entire board and cannot override opposition among the Trusts’ nominees. It maintained that there was no deadlock and the reappointment had no legal effect.

Tata Sons’ board on September 17 approved a five-year extension for Chandrasekaran as executive chairman, despite opposition from Noel Tata. The board also decided to proceed with the listing of the Tata Group’s holding company in line with the Reserve Bank of India’s mandate, Tata Sons said in an official statement.

However, Tata Trusts challenged the validity of the reappointment resolution, describing it as a “legal nullity” under Tata Sons’ Articles of Association. In an earlier statement, the Trusts said four directors voted in favour of Chandrasekaran’s reappointment, while Noel Tata voted against the proposal.

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