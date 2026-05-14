Global solar sector funding more than doubled to $11.1 billion in the first quarter of 2026, driven by a sharp surge in debt financing and rising acquisition activity, signalling renewed investor appetite for large-scale clean energy expansion despite global economic uncertainty.

Corporate funding in the solar sector rose 131% year-on-year to $11.1 billion across 53 deals during the January-March quarter, compared to $4.8 billion raised through 39 deals in the same period last year. Funding also jumped 127% sequentially from $4.9 billion across 48 deals in Q4 2025.

Debt Dominance

The sharp rebound was led by debt financing, which surged 154% year-on-year to $8.9 billion across 28 deals in Q1 2026, up from $3.5 billion raised through 23 deals a year earlier. On a quarter-on-quarter basis, debt funding climbed 162% from $3.4 billion across 20 deals, underscoring aggressive capital deployment into utility-scale solar assets and project pipelines globally.

ALSO READ

According to a report released by Mercom Capital Group, merger and acquisition activity and project buyouts also accelerated sharply during the quarter as investors and developers expanded portfolios amid growing long-term renewable energy demand.

Public market financing in the solar sector also rebounded significantly to $1.1 billion across eight deals in Q1 2026, compared to just $20 million raised through two deals in the year-ago period.

At the same time, 28 corporate M&A transactions were recorded in the global solar sector during the quarter, marking a 47% increase over 19 transactions in Q1 2025 and a 33% rise from 21 deals in the previous quarter.

Consolidation Craze

Solar downstream companies dominated consolidation activity with 19 transactions, followed by three acquisitions each in the balance of system (BOS) and equipment segments. Manufacturers accounted for two transactions, while one deal involved a service provider.

Project acquisitions also hit multi-quarter highs, with around 18.4 GW of solar projects changing hands globally during Q1 2026, compared to 13.6 GW in the corresponding quarter last year and 8.4 GW in Q4 2025.

Project developers and independent power producers (IPPs) led acquisitions by securing nearly 11.9 GW of projects, followed by investment firms and infrastructure funds with 3.8 GW. Other buyers, including energy companies, industrial conglomerates, engineering firms and IT companies, acquired 1.8 GW of projects during the quarter.

ALSO READ

However, venture capital (VC) funding remained relatively weak on an annual basis despite recovering sequentially. Global VC funding in the solar sector stood at $1.1 billion across 17 deals in Q1 2026, down 21% from $1.4 billion raised through 14 deals in the year-ago period, though up 74% from $606 million in Q4 2025.

Among the top VC and private equity-funded companies during the quarter were Inox Clean Energy, which raised $343 million, followed by Clean Max Enviro Energy Solutions with $165 million, Amarenco with $150 million, GREW Solar with $118 million and Radiance Renewables with $100 million.