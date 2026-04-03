Even as governance tensions within the TVS Group promoter family spill into the boardroom, long-time observers and senior-level insiders of the conglomerate say the ongoing sibling rivalry is unlikely to disrupt the professional functioning of TVS Motor and Sundaram Clayton.

“It’s just a storm in a teacup and will blow over soon, though what has happened is unfortunate,” said a person familiar with the developments. For now, the message from within the group is clear: business as usual at operating companies, even as differences play out at the holding company level.

A simmering family dispute has come into sharper focus at Sundaram Clayton, the holding company of TVS Motor, where Chairman Emeritus Venu Srinivasan has stepped in to take direct charge of governance, even as he advised his daughter, Sundaram Clayton Managing Director Lakshmi Venu to focus on business operations.

The developments follow a string of boardroom decisions, including the swift reversal of Company Secretary PD Dev Kishan’s resignation and a leadership reshuffle that saw Srinivasan return as chairman and managing director.

The initial move to remove the company secretary—pushed by Lakshmi Venu—was reportedly driven by concerns that he was aligned with the broader group establishment rather than her.

Despite the tensions, industry watchers maintain that professional management structures remain intact. TVS Motor, led by the group patriarch’s son Sudarshan Venu, has continued to deliver steady growth and market gains, insulating core operations from promoter-level discord.

In March, TVS Motor reported a 25% jump in total sales to 519,358 units, compared with 414,687 units a year earlier, underscoring its operational momentum.

Sundaram Clayton, in contrast, reported revenue of `2,109.14 crore for FY25, a marginal increase from `2,096.97 crore in FY24, with net profit at `257.92 crore.

The developments have also put independent director R Gopalan in a delicate position, requiring him to balance governance responsibilities with evolving family dynamics. He has stepped down as chairman but continues on the board as an independent director.

The backdrop to the current tensions includes the Sundaram Clayton demerger, completed in August 2023, which split the die-casting business into a separate entity while renaming the parent as TVS Holdings. TVS Holdings now serves as the group’s investment arm and holding company for TVS Motor, while the demerged entity continues as Sundaram Clayton.