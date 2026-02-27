Pakistan Semi-Final Qualification Scenarios: Can the Men in Green leapfrog New Zealand?

Sports 1 hr ago

Pakistan’s T20 World Cup fate hangs in the balance as they have just one point and a low NRR. They must beat Sri Lanka and hope for an England win over New Zealand to have a shot at the semi-finals. But even if England wins, Pakistan needs a big win against Sri Lanka. If the England vs New Zealand match is rained out, Pakistan will be out of the tournament.