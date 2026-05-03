Govt asks exporters to continue West Asia exports, assures support

The government is providing full support to exporters in West Asia and has requested proposals for warehousing in buyer countries. Export Promotion Councils are creating a three-year event calendar for small and medium exporters. Due to the war, exports have decreased by 57.9%. The RELIEF scheme and ECGC are providing financial assistance to cover credit risks and higher costs for exporters.