LPG rates were hiked sharply on Friday amid a continued rise in energy costs due to the escalating West Asia conflict. The cost of 19-kilogram commercial LPG cylinders have been increased by a whopping Rs 993 with effect from May 1. The change is likely to raise operating costs for restaurants and small businesses across the country. There has been no change announced for domestic LPG cylinder prices.

According to details confirmed by Indian Oil Corporation, the price of a 19 kg commercial cylinder has been increased by Rs 993 from today. It will now cost Rs 3071.50 in Delhi and Rs 3,024 in Mumbai.

The price of 19 kg commercial LPG cylinders had been raised by Rs 196 in April — after a Rs 114.5 hike on March 7 and a Rs 28 increase on March 1. Cylinders used by establishments such as hotels and restaurants have seen a substantial change in prices this year with rates climbing by Rs 1,491 since January 1.

CityRevised prices
DelhiRs 3071.50
KolkataRs 3201.00
MumbaiRs 3,024.00
ChennaiRs 3239.50

No change in domestic fuel, ATF prices

Domestic consumers remain largely insulated from the recent surge in international fuel prices — with authorities opting to keep the retail prices of petrol, diesel, and domestic LPG 14.2 kg cylinders unchanged. Indian Oil Corporation also confirmed that the prices of bulk diesel and ATF for international airline operations had been adjusted upward.

“At the same time, around 4% of petroleum products have seen a downward revision, reflecting the dynamic nature of global price movements. The measures reflect the calibrated and balanced approach adopted by OMCs, under the guidance of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, to align with global market trends while protecting domestic consumers and ensuring economic stability,” ANI quoted IOC as saying.